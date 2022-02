Juventus, Allegri rilancia Arthur | Svolta sul mercato: doppio scenario

La Juventus affronta questa sera il Verona con Vlahovic a guidare l’attacco. Allegri a centrocampo rilancia Arthur, ad un passo dalla cessione nell’ultimo mercato invernale

Grande attesa in casa Juventus per l’esordio questa sera di Dusan Vlahovic la maglia bianconera, con l’ex bomber della Fiorentina probabile titolare nell’attacco di Allegri.

Un mercato invernale da assoluta protagonista per la ‘Vecchia Signora’ che ha messo a disposizione del tecnico toscano anche la fisicità in mezzo al campo di Zakaria. Il nazionale elvetico dovrebbe agire da interno del centrocampo a tre, con Arthur in cambia di regia come preannunciato in conferenza stampa dallo stesso Allegri.

Il mister bianconero è infatti pronto a rilanciare il brasiliano ex Barcellona che sembrava ad un passo dall’addio fino a qualche settimana fa. “Arthur sarà in campo contro il Verona, sono contento sia rimasto. Ha margini di crescita nello sviluppo del gioco“, ha chiosato Allegri sul centrocampista che finora ha faticato ad imporsi alla Continassa.

Calciomercato Juventus, rilancio Arthur: dall’addio alla chance per convincere Allegri

Un’occasione d’oro per il nazionale verdeoro vista anche l’assenza per squalifica di Locatelli, con Arthur che sembrava vicino a lasciare Torino dopo le dichiarazioni d’apertura del suo nuovo procuratore Pastorello e il pressing insistente dell’Arsenal. Alla fine non si è trovata la quadra con i londinesi e il Ds Cherubini ha piazzato sul mercato Bentancur (al Tottenham di Conte e Paratici) oltre a Ramsey (accasatosi in prestito ai Glasgow Rangers) nel reparto mediano.

Arthur ha un contratto pesante fino al 2025 da oltre 5 milioni di euro netti a stagione e nei prossimi mesi avrà l’occasione di guadagnarsi un ruolo di rilievo nello scacchiere di Massimiliano Allegri come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Una seconda parte di stagione per rilanciarsi e convincere l’allenatore e il club a meritarsi la conferma nel progetto bianconero. Altrimenti, in estate le strade sono destinate a dividersi con la Juventus pronta ad incassare un prezioso tesoretto da reinvestire poi sul mercato a caccia di un nuovo profilo che sappia fare la differenza a centrocampo. Quello che finora non è riuscito a fare Arthur dal suo arrivo sotto la Mole nell’agosto 2020.