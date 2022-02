Calciomercato Juventus, uno scambio per liberarsi di Alex Sandro

Novità in ottica calciomercato Juventus: si sta trattando l’uscita di Alex Sandro in un possibile scambio tra terzini

Grande protagonista nell’ultima sessione di mercato, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club bianconero, dopo la scadenza del 31 gennaio, si è subito rimesso all’opera alla ricerca di possibili nuovi acquisti da aggiungere alla propria rosa il prossimo giugno.

Nel mirino dei tifosi bianconeri, dopo l’errore grossolano commesso in Supercoppa che ha regalato il successo all’Inter, Alex Sandro viene indicato come uno dei possibili partenti per l’estate. Il terzino brasiliano è lontano dai livelli esibiti nelle prime stagioni a Torino e una nuova avventura potrebbe dargli nuove motivazioni. Il suo nome è stato più volte accostato all’Atletico Madrid e la Juventus potrebbe approfittare di un affare incrociato con gli spagnoli per imbastire uno scambio. In tal senso, secondo le indiscrezioni di calciomercatoweb.it, sarebbe arrivato un rifiuto da Madrid alla prima proposta bianconera.

Juventus, l’Atletico chiede McKennie in cambio di Alex Sandro

Da brasiliano a brasiliano, l’idea della Juventus è quella di puntare tutto su Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Il terzino da un gol e tre assist in questa stagione piace dichiaratamente ai bianconeri, per il quale sarebbero disposti a cedere in cambio lo stesso Alex Sandro.

Ad un primo sondaggio lanciato da Torino, sarebbe arrivata una risposta negativa da Madrid. Il Cholo Simeone non è infatti convinto appieno dalle qualità di Alex Sandro, per lasciare andare un giocatore prezioso come Lodi, l’argentino vorrebbe in cambio una pedina di grande prospettiva come McKennie. Da entrambe le parti non c’è comunque fretta di concludere l’affare e non è escluso che altri nomi vengano fuori prima delle prossima estate.

Antonio Siragusano