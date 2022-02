Cagliari, Mazzarri: “La squadra mi segue e si vede. Serve rispetto dei ruoli”

Walter Mazzarri orgoglioso del suo Cagliari per la grande vittoria in casa dell’Atalanta che conferma l’ottimo momento dei sardi

Walter Mazzarri è raggiante e non potrebbe essere altrimenti dopo una vittoria come quella in casa dell’Atalanta, che rimette il Cagliari sopra la zona retrocessione. I sardi confermano il grande momento di forma con tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite.

L’allenatore dei rossoblù ha commentato il match a ‘Sky Sport’: “Merito dei ragazzi, per ogni allenatore è importante che i giocatori credano in lui e nelle sue idee portandole in campo. Lo hanno fatto, una grande partita di sacrificio, con aria nuova, tirando fuori tutte le componenti e siamo stati ripagati con questa vittoria. Alleno da 20 anni, i giocatori mi hanno sempre seguito e si è visto. Ci sono stati dei problemi, sono entrato in corsa e fino a che non c’è il mercato non puoi fare scelte forti. Si vede che ora la squadra incarna lo spirito dell’allenatore e mi segue. E si vede in campo, si vede un Cagliari diverso da 5-6 partite“.

Mazzarri chiarisce anche determinate dinamiche di spogliatoio: “I giocatori devono fare i giocatori, ci vuole rispetto dei ruoli, devono dare il massimo perché sono anche dei privilegiati, seguendo le direttive dell’allenatore. Quando ognuno pensa a dare il massimo si vedono gli effetti, il calcio va gestito come un’azienda”. L’orgoglio più grande del mister toscano è la crescita dei giovani: “Bisogna avere giovani che abbiano fame, che abbiano voglia di crescere e ascoltino l’allenatore. Si possono avere campioni o atleti, meglio campioni atleti ma se non puoi averli meglio avere questi giovani”.