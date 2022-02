Prepartita intenso per Roma-Genoa: l’Olimpico ricorda Monica Vitti, ospiti d’eccezione allo stadio ma anche disordini prima del via

Torna il campionato di Serie A e con loro, finalmente, anche i tifosi allo stadio. Oggi all’Olimpico per Roma-Genoa è stato superato il muro delle 30mila presenze, in un pomeriggio emozionante per tanti motivi.

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d’inizio è stata infatti ricordata Monica Vitti, scomparsa pochi giorni fa, con una foto sui maxi-schermi applaudita a scena aperta da tutti i tifosi giallorossi. Monica Vitti era della Lazio, ma è stata un vanto per tutta la città di Roma, insieme a un simbolo romanista come Alberto Sordi. Sugli spalti ad applaudire anche Francesco Totti, ormai un habitué dell’Olimpico per la partnership con Digitalbits, main sponsor della Roma. Davanti a lui c’era invece Damiano David, frontman dei Maneskin e romanista ‘sfegatato’, reduce dalla prima serata del Festival di Sanremo. Da segnalare agli ingressi dello stadio, prima dei tornelli, dei disordini tra alcuni tifosi e la Guardia di Finanza, sfociati in una carica da parte delle Forze dell’Ordine. Tutto rientrato in pochi minuti e ovviamente senza conseguenze, se non il ritardo nell’ingresso anche degli altri tifosi.