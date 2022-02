Tifosi furiosi, messaggio a Mourinho: “Mettilo in tribuna”

Roma-Genoa apre il turno di campionato, prestazione complicata dei giallorossi con un giocatore su tutti criticato: la richiesta a Mourinho

Roma in campo contro il Genoa all’Olimpico, in un match da non fallire per alimentare la rincorsa Champions. La squadra di Mourinho deve vincere per mettere pressione alle dirette concorrenti, ma la sfida è meno facile del previsto.

Il pressing esasperato della squadra di Blessin ha messo in difficoltà per tutto il primo tempo i giallorossi, che raramente sono riusciti a imbastire azioni pericolose senza il disturbo costante dei rossoblù. Diversi elementi decisamente sotto tono tra i padroni di casa, uno in particolare viene pesantemente bersagliato nei commenti dei tifosi.

Roma-Genoa, disastro Cristante: “Diawara non può essere peggio”

Si tratta di Bryan Cristante, che più volte ha perso palla sotto la pressione dei genoani o ha commesso errori anche banali in appoggio. Una prestazione piuttosto negativa del centrocampista della Roma, che riceve critiche a non finire. “La Roma sarà una squadra forte quando sarà in tribuna”, uno dei commenti più caustici sul giocatore che fatica a ritrovarsi ed è uno degli anelli deboli, oggi, della squadra di Mourinho. Ecco i tweet più feroci nei suoi confronti e qualcuno invoca addirittura Diawara:

In questi primi 15 minuti #Cristante ha sbagliato praticamente tutto.#RomaGenoa — Roberto Junior Iervolino (@RJIervolino) February 5, 2022

Al #Fantacalcio ho svincolato #Cristante

Probabile quindi un suo goal oggi. — Marco (@marco_f0l) February 5, 2022

La Roma diventerà una squadra forte quando Cristante sarà in panch….tribuna* — Marco_Pav (@marcopav10) February 5, 2022

Ci serve così tanto un regista che farei veramente giocare Diawara.

Non può essere peggio di Cristante in costruzione — cardoso (@_stolencar) February 5, 2022

Cristante sembra un elefante dentro una gioielleria, non capisco se sia consapevole del fatto che con la sua lentezza, non dovrebbe MAI e dico MAI stoppare la palla, ma solo darla di prima — 🎩💫HungryMARCIO🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) February 5, 2022