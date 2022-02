Il nuovo allenatore del Genoa Alexander Blessin in conferenza stampa orgoglioso della sua squadra per lo 0-0 con la Roma

È un Alexander Blessin raggiante quello che si presenta in conferenza stampa per commentare il pareggio faticosissimo in casa della Roma: “Non era facile contro una squadra così creare tante occasioni, con una difesa anche forte. Siamo riusciti come con l’Udinese a creare 2-3 palle gol e dobbiamo continuare su questa strada, per mentalità e tenacia. Arriveranno anche le vittorie”.

Sul gol annullato non ha dubbi: “Ho rivisto l’episodio, per me era un fallo chiaro di Abraham che ha messo il piede su Vasquez. Se viene un gol da lì, c’è prima un fallo chiaro”.

L’ex allenatore dell’Ostenda torna poi sulla partita: “Tatticamente quello che volevamo fare nei primi 25 minuti l’abbiamo fatto molto bene. Dopo abbiamo avuto quel problema che abbiamo recuperato molti palloni ma li abbiamo persi troppo presto, poi abbiamo perso un po’ il controllo. Con un calcio veloce come quello della Roma, che in contropiede è davvero forte, dopo 25 minuti abbiamo perso troppi palloni e ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo essere più determinati in quello”.

Roma-Genoa, Blessin in conferenza stampa dopo il pareggio

Blessin ha parlato della situazione in classifica: “Con l’Udinese abbiamo perso due punti, nella nostra situazione complicata per noi è sempre importante vincere. Anche oggi volevamo vincere, non siamo venuti per perdere, ma anche per questo punto sono orgoglioso della squadra, per come abbiamo lottato”.