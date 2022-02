Le pagelle di Fiorentina-Lazio 0-3: Nastasic da incubo, Immobile straripante

Al Franchi i biancocelesti vincono grazie alle reti di Immobile, Milinkovic e all’autogol di Biraghi

La Lazio espugna il Franchi con un netto 0-3: queste le pagelle e il tabellino del match.

FIORENTINA

Terracciano 5 – Chiude lo specchio più di una volta. Non può nulla su Immobile e Milinkovic.

Venuti 5 – Perde di vista Zaccagni che indovina il corridoio per il “Sergente” laziale.

Milenkovic 4,5 – Concorso di colpa su entrambi i gol subiti. Serata no.

Nastasic 4 – Beffato dal lancio di Luiz Felipe, si fa sfuggire Immobile che non perdona. Disattento.

Biraghi 4,5 – Quando può, si affaccia metà campo avversaria. Non rinuncia ad attaccare. Mette in rete il tiro di Immobile a porta vuota.

Bonaventura 5 – Pericoloso con gli inserimenti. Non trova la porta da ottima posizione. Ammonito per eccesso di foga. Dal 76’ Ikoné s.v.

Torreira 4,5 – La pressione su Leiva è costante e dà i suoi frutti. In fase di impostazione brilla meno del solito. Stende Luis Alberto e rimedia il primo giallo. Espulso per proteste nel finale.

Duncan 5 – Limitare i compiti di Milinkovic è un compito arduo e non sempre ci riesce. Dal 59’ Castrovilli 5,5 – Prova a farsi vedere, ma fatica.

Sottil 6 – Cerca sempre la giocata. Coraggioso. Cabral 5 – All’esordio con la maglia viola. Spreca di testa il pallone dell’1-0. Non lascia il segno. Dal 76’ Piatek s.v.

Callejòn 5 – Pennella e rifinisce nel primo tempo. Cala col passare dei minuti. Dal 59’ Gonzalez 5,5 – Non trova lo spunto per creare pericoli.

All. Italiano 4,5 – La sua squadra parte bene, ma cade nella trappola della Lazio.

LAZIO

Strakosha 6,5 – Sicuro nelle uscite alte. Ottimi riflessi sul colpo di testa di Cabral.

Lazzari 6,5 – Sarri gli dà fiducia e lo premia con la maglia da titolare. Gioca con il freno a mano tirato. Un fallo su Sottil gli costa l’ammonizione. Dal 68’Hysaj 6 – Più attento a difendere che ad attaccare.

Luiz Felipe 7 – Bene nel gioco aereo. Sempre più leader. Da un suo lancio nasce il gol di Immobile.

Patric 6 – Altra gara da centrale, anche se non è il suo ruolo naturale. Cabral lo mette in difficoltà.

Marusic 6,5 – Ruvido nei contrasti. Corre a perdifiato sulla sinistra.

Milinkovic-Savic 7,5 – Danza sul pallone e fa valere il fisico. Non perdona sotto porta. Top player.

Lucas Leiva 5,5 – Complice il turnover, gioca dall’inizio per la seconda partita di fila. Ammonito per un’entrata dura su Sottotil. Dal 59’ Cataldi 6,5 – Palleggio e geometrie al servizio della squadra. Il titolare è lui e si vede.

Luis Alberto 6,5 – Una delle sue migliori partite finora. Quando è in giornata è devastante. Dal 75’ Basic s.v.

Pedro 6 – Non è al top della condizione. Gioca molto defilato per poi accentrarsi. Impensierisce la difesa viola in più di un’occasione. Ammonito per simulazione. Dal 59’ Felipe Anderson 6 – Attacca e ripiega. Ingresso positivo.

Immobile 7,5 – Spara tra le braccia di Terracciano un destro potente. Si fa perdonare nel secondo tempo. Biraghi devia in porta il suo sinistro per il 3-0. Bomber.

Zaccagni 7 – Manca il tap-in vincente dopo una respinta di Terracciano. Suo l’assist per l’1-0 di Milinkovic. Mette lo zampino nell’azione del terzo gol.

All. Sarri 7,5 – La sua squadra attende la Fiorentina per poi imporre il proprio gioco. Premia Lazzari, Zaccagni e Leiva mandandoli in campo dall’inizio.

Arbitro Orsato 6 – Concede un penalty alla Fiorentina, ma poi lo toglie, giustamente, dopo aver consultato il Var.

Fiorentina-Lazio 0-3, il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Cabral, Callejòn. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Castrovilli, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Nico Gonzalez, Amrabat, Kokorin, Igor. All. Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Felipe Anderson, Cabral, Romero, Hysaj, Radu, Moro, André Anderson, Cataldi, Floriani Mussolini, Basic. All. Sarri.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Note: Ammoniti: Leiva (L), Pedro (L), Torreira (F), Bonaventura (F),