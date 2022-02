Mourinho accusa: “Non è più calcio, Roma piccolina nei giochi di potere”

Le ultime news Roma registrano lo sfogo di Mourinho dopo il pareggio con il Genoa per il gol annullato da Abisso col Var a Zaniolo

La Roma non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa nel primo anticipo della 24esima giornata. I giallorossi avevano trovato la via del gol al 91′ con Zaniolo, ma la rete è stata annullata con il Var per un precedente fallo di Abraham.

Un episodio che il tecnico giallorosso José Mourinho ha analizzato così ai microfoni di ‘Dazn’: “Non voglio commentare né il gol annullato né il rosso a Zaniolo o le reazioni del dopo. Preferisco evitare: parliamo della partita e non dell’incidente. Il Genoa è una squadra che gioca disperatamente per i punti salvezza, quindi gioca una partita brutta, ma è riuscita a portare a casa il suo punto. Non è una critica, al loro posto probabilmente farei lo stesso. Non abbiamo avuto profondità con Maitland-Nails e Karsdorp, quindi nella ripresa abbiamo cambiato e creato tanto. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere e meritavamo di farlo. Per la prima volta ho sentito una panchina che poteva darmi una mano a vincere la partita, abbiamo più opzioni di prima. Con El Shaarawy e Felix abbiamo creato abbastanza, ma l’unico gol che abbiamo fatto ci è stato annullato. Potremmo parlarne mezzora: se l’arbitro ha deciso bene, il gioco di cui il mondo si è innamorato è cambiato. E’ diventato un altro sport, se gli arbitri hanno indicazione di fischiare quei falli: non si può più chiamare calcio. Se invece Abisso ha sbagliato, sarà il primo a non essere contento e per la roma sarà un deja-vù perché in questa stagione ci è già successo più volte. Oppure c’è una terza opzione: la Roma nei giochi del potere è piccolina“.