Derby Inter-Milan, che polemica: “È pronto per la Juve”

Subito polemiche nel primo tempo di Inter-Milan: “È pronto per la Juventus”

Inter e Milan negli spogliatoi con il risultato sull’1-0 in favore della squadra nerazzurra. Ha sbloccato Ivan Perisic con un bel tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo del grande ex Hakan Calhanoglu, ancora decisivo dopo il rigore dell’andata.

Un vantaggio meritato ai punti dalla squadra di Simone Inzaghi, decisamente più pericolosa rispetto a Giroud e compagni. L’unica parata effettuata da Handanovic, infatti, è stata su un gran tiro da fuori di Tonali. In generale, però, i campioni d’Italia in carica sono in controllo. E non sono mancate le prime polemiche, soprattutto sui social in avvio di match. Nel mirino Theo Hernandez: il terzino del Milan è stato accusato di simulazioni da parte dei tifosi nerazzurri.

Derby Inter-Milan, polemiche su Theo Hernandez: “Pronto per la Juve”

“È pronto per la Juventus“, scrivono polemicamente alcuni tifosi dell’Inter. Di seguito i tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Theo simulatore a livello Cuadrado. — Deliux1⃣9 ”Finto Interista Ridimensionato” (@deliux9) February 5, 2022

Theo lo vedrei benissimo alla juve stesso stile! #InterMilan — 𝔗𝔥𝔢 𝔅𝔞𝔯𝔬𝔫♕ (@IlBarone_Siculo) February 5, 2022