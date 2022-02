Inter-Milan, Pioli orgoglioso: “Ho una squadra che non molla mai”

Nel post partita di Inter-Milan Stefano Pioli ha analizzato il successo di oggi contro i rivali di sempre

Parola a Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan ai microfoni di ‘Dazn’: “Ho una squadra che non molla mai, con grandissimo spirito e che vuole andare anche oltre i propri limiti. C’è ancora tanto da fare. Dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità. Se gli ostacoli diventano insormontabili è perchè non ci si crede. Vincere contro un avversario così forte è una grande soddisfazione. Ora ci buttiamo anche sulla Coppa Italia”.

Pioli ha proseguito: “Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste. Qualche passaggio di troppo ha permesso all’Inter di ripartire e molte situazione pericolose loro le abbiamo create noi con passaggi sbagliate. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare la partita di più, con agilità e velocità e Diaz e Messias sono serviti anche a questo. È vero che l’Inter nel primo tempo ha fatto meglio di noi ma mi porto a casa il coraggio dei miei calciatori. Vincerla e ribaltarla, anche non nel nostro momento migliore. La forza mentale di questa squadra l’hanno sempre messa, anche nel primo tempo”.

GIROUD – “Sono arrivati giocatori come Ibra, Giroud, Kjaer che hanno già vinto qualcosa e serve ad alzare il livello di consapevolezza. Segnali che i giovani recepiscono molto bene”.

REBIC E IBRA – “Due giocatori che mancavano. Mi auguro di riaverli prima possibile. Oggi è andata bene ma è un vantaggio avere più soluzioni. Leao poteva stare più aperto, anche se lo abbiamo servito poco. Si è un po innervosito ma poi è stato più incisivo e si è mosso meglio”.

DIAZ – “Avere giocatori con caratteristiche diverse nella stessa posizione è un vantaggio per me, anche se ci sono partite e partite. Brahim, ma vale per tutti, non è la quantità di minuti ma la qualità di minuti nel supporto alla squadra. Sperava di giocare dall’inizio ma oggi è stato determinante nella mezz’ora in cui ha giocato. L’importante è mantenere questo atteggiamento”.

FIORETTO – “Ho fatto un fioretto banalissimo. Non fumerò il mio adorato sigaro toscano”.