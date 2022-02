Inter-Milan, Inzaghi non ci sta: “Derby a senso unico. C’era un fallo netto”

Dopo Pioli ha preso la parola anche Simone Inzaghi, che ha fatto l’analisi della sconfitta nel derby di questa sera

Un amareggiato Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta rimediata questa sera nel derby contro il Milan. Decisiva una doppietta di Giroud per il ko della sua Inter. Ecco le sue parole a ‘Dazn’: “Questo è il calcio. Una partita dominata in lungo e in largo ma purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol. Poi ci siamo innervositi sull’1-1 e abbiamo preso il 2-1 su una giocata individuale. Per 70 minuti ho visto un derby ha senso unico. Probabilmente c’era un fallo netto su Sanchez. C’è rammarico ma ho visto un derby a senso unico al contrario dell’andata che era stato più aperto. Non siamo stati bravi ad indirizzare gli episodi. Giocando 10 volte così probabilmente la perdi una volta”.

DELUSIONE – “C’è delusione, sappiamo quanto è importante il derby. Lo abbiamo perso in modo immeritato ma ti fa capire cos’è il calcio. Fino al primo gol non avevamo concesso nulla al Milan. È una lezione dura che ci deve servire. Non dovevamo essere al 70′ 1-0 per quanto avevamo creato”.

CAMBI – “Lautaro è stato bravissimo, ha dato tutto. Perisic ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio, poi c’è stato il cambio di Calhanoglu che aveva speso molto. Sanchez ha preso una spallata da Giroud ed è finito fuori dal campo”.

Inzaghi ha quindi ribadito i concetti espressi: “È una sconfitta che brucia e che fa male. Avremmo meritato di più ma questo è il calcio. Dovremmo reagire come fatto dopo la sconfitta contro la Lazio. Il campo avrebbe detto alto ma dobbiamo andare avanti con molta più rabbia ed attenzione. Se per voi è regolare va bene così. Anche nel primo tempo ha lasciato correre e ha avuto questo metro. Penso che Sanchez non cada da solo. Sul 2/3-0 l’arbitro non avrebbe fischiato ugualmente”.