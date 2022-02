Inter-Milan, disastro Handanovic: “Imbarazzante. 5-0 a portieri invertiti”

Uno spettacolare derby di Milano si è chiuso con il successo dei rossoneri in rimonta in virtù di una doppietta di Giroud. Non bene Handanovic sommerso dalle critiche

Il Milan da una spallata importante al campionato col successo ottenuto in rimonta contro l’Inter nel derby di questa sera. Decisiva una doppietta di Olivier Giroud, bravo a capovolgere l’inerzia di una sfida che sembrava indirizzata verso altri lidi.

Rivedibile la prestazione di Samir Handanovic, bene nel primo tempo, ma probabilmente poco reattivo e convinto in occasione del secondo gol dell’attaccante francese del Milan. L’estremo difensore sloveno tocca infatti la sfera senza riuscire ad indirizzarla con forza al di fuori dello specchio della porta.

Inter-Milan, disastro Handanovic: “5-0 a portieri invertiti”

Un intervento non troppo brillante quello di Handanovic prontamente ripreso dai tifosi che sui social non gli hanno concesso alibi. Il capitano dell’Inter è stato infatti pesantemente criticato dai propri supporters a causa di una mancata parata su Giroud che non è passata sottotraccia. Inevitabili quindi sia il paragone col dirimpettaio Maignan, autore invece di una prova da incorniciare, che con il prossimo portiere nerazzurro, Andrè Onana.

Ecco alcuni dei messaggi dei tifosi su Twitter:

Miracoloso come in questi due anni siamo riusciti a vincere uno scudetto ed essere ancora in testa alla classifica giocando praticamente senza portiere se non in qualche rarissima occasione #intermilan #DerbyMilano #handanovic — Il Piccio (@danipiccio17) February 5, 2022

La cosa grave di noi interisti è che stiamo vivendo sperando che questi 5 mesi di #Handanovic passino rapidi ed indenni e poi vedere se #Onana è effettivamente meglio #InterMilan — Marco Belotti (@marcobelotti14) February 5, 2022

#inter #DerbyMilano a portieri invertiti e con un arbitro equo la partita finiva 5-0… purtroppo dobbiamo aspettare luglio per un portiere degno di tale nome #handanovic out #suning — 🅃🅁🄸🄿🄻🄴🅃🄴🄳🅅🄳100 (@DVD1003) February 5, 2022

Quando mettere in discussione #Handanovic e riconoscere che è a un livello ormai imbarazzante non sarà più tabù, sarà un bel giorno. — Leggenda Ambrosiana (@LeggendaAmbros1) February 5, 2022

Ho sempre difeso #Handanovic ma mi deve spiegare perché sul secondo goal non si è buttato a mano aperta. Un tiro ravvicinato, basso e angolato la vuole prendere di pugno. Boh. #InterMilan — Inter Explorer 🐍 (@InterTuider) February 5, 2022

L’unica cosa che mi da conforto stasera è pensare che dalla prossima stagione #Handanovic starà bello al caldo in panchina, stasera la differenza tra i due portieri era abissale, indifendibile.#InterMilan — Rino (@Rino2341) February 5, 2022