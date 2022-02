Fiorentina-Lazio, Italiano: “Partita non da 0-3, su Vlahovic…”

Fiorentina-Lazio finisce 0-3, al termine della gara ha parlato Vincenzo Italiano, tecnico della squadra viola

“Credo che la partita non sia da 0-3, soprattutto per quello fatto vedere nel primo tempo e ad inizio ripresa. Se poi commetti errori diventa dura recuperare la gara. Loro hanno avuto 15 giorni di preparazione diversa e si è visto. Dobbiamo ripartire ed evitare errori come quelli che si sono commessi”. Così ha parlato Vincenzo Italiano ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della sfida tra Fiorentina e Lazio, finita 0-3 per i biancocelesti.

“Nel primo gol si innesca uno sviluppo dove vai a prendere gol quando il loro portiere calcia dalla linea di porta. Dobbiamo lavorare, inserire velocemente i nuovi. Sono ragazzi di qualità, ma bisogna dare loro tempo. Il primo tempo è stato ottimo, dovevamo evitare i gol. Sono giocatori che arrivano da altri campionati, non sono abituati. Ci vuole tempo, ma non troppa pazienza, perché i punti vanno fatti e la Serie A non ti permette di aspettare. Devono cercare di integrarsi rapidamente, ma abbiamo tempo” ha aggiunto il tecnico. Italiano ha poi spiegato la scelta di Cabral dall’inizio: “Cabral ha giocato subito perché Gonzalez è arrivato per la rifinitura e Piatek è stato male. Ikone si aggiunge ad un reparto dove tanti giocatori hanno dato garanzie, le partite sono tante e ci sarà spazio per tutti”.

Italiano su Vlahovic: “La maggior parte dei gol segnati grazie ad organizzazione”

“Abbiamo trovato una squadra forte, dobbiamo analizzare tutto e correggere tutto. I gol presi sono evitabili, dobbiamo lavorarci bene” ha dichiarato Italiano. Il tecnico ha così risposto in merito a possibili novità nel gioco post-Vlahovic: “Sono convinto che la maggior parte dei gol di Vlahovic arrivavano da lavoro e organizzazione e lui era molto cinico. Noi manterremo quella struttura, cercheremo di mettere nelle migliori condizioni Piatek e Cabral e credo possano stare in questo meccanismo. Dovranno essere loro velocissimi e anche noi dovremo dare una mano. Pagato il caso Vlahovic? Io non vedevo l’ora che il mercato chiudesse perché a gennaio ti porta sempre distrazioni, ma non credo che questa sconfitta sia figlia di tutto ciò. Di fronte avevamo un avversario forte, ma abbiamo tutte le qualità per ripartire e rimediare”.