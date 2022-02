Calciomercato Inter, Marotta su Brozovic e Perisic: “Notizia ufficiale”

Prima di Inter-Milan, Beppe Marotta ha parlato di calciomercato e del futuro di Brozovic e Perisic

Prima del derby tra Inter e Milan, Beppe Marotta ha parlato anche di calciomercato: “Nuovo capitano? I cadidati sono tanti, al momento giusto si valuterà. Handanovic non è solo il capitano ma anche il nostro portiere titolare. Siamo convinti che si possa continuare anche con lui”.

Marotta ha parlato anche della gara odierna: “Derby scudetto? Partita particolare, spero sia uno spot per tutto il movimento calcistico – spiega a ‘Dazn’ – Con 45 punti potenziali a disposizione, qualsiasi risultato ci sia, sarà una giornata interlocutoria. Noi dobbiamo continuare col ruolino di marcia che ci ha visti arrivare primi in classifica”.

Calciomercato Inter, da Brozovic a Perisic: Marotta parla della questione rinnovo

Chiaro il messaggio del dirigente sul rinnovo di Perisic: “Abbiamo messo un tassello in quella fascia, ringraziamo la proprietà per l’investimento importante. Oggi la competitività nella rosa è diventata più alta. Ivan è un serissimo professionista, può essere anche utilizzato a destra come eventualità. Nel gioco di Inzaghi rappresenta una figura importante. L’aquisto di Gosens non è arrivato per limitare Perisic ma per mettere un tassello in più”.

Infine, Marotta ha parlato di Brozovic: “Oggi c’è la volontà delle due parti di proseguire. Questa è la notizia ufficiale. Stiamo lavorando con Ausilio per arrivare a chiudere velocemente. Credo sia anche il desiderio della tifoseria”.