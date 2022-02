Calciomercato, rottura e addio: offerte di Inter e Milan per prenderlo gratis

Inter e Milan sono in fila per raggiungere l’obiettivo sul calciomercato. Rottura con il big e addio pronto in vista di giugno

Inter e Milan, luci a San Siro. Tutto è pronto per una sfida che quest’anno vuol dire anche scudetto. Ma in fondo, e neanche tanto, il calciomercato continua a vibrare e potrebbe portare a Milano non solo lo scudetto, ma anche un colpo importante negli equilibri di entrambe le squadre.

Isco vi dice qualcosa? Ne siamo certi. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e non c’è accenno al rinnovo, come non c’era negli scorsi mesi. Ora, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, la rottura con Carlo Ancelotti è segnata e con l’allenatore che ne avrebbe fatto a meno già a partire da gennaio. Il trequartista, però, ha rifiutato le proposte in uscita e dunque andrà via a parametro zero nelle prossime settimane. E la sfida in Serie A è già pronta.

Calciomercato Inter e Milan, sfida per Isco a zero

Il futuro dello spagnolo, quindi, a giugno potrebbe scatenare un ulteriore derby. Il Milan è da tempo sul calciatore, pronto a tentare l’affondo per aumentare la qualità della rosa. Oltre ai rossoneri, occhio all’Inter. I nerazzurri hanno già Hakan Calhanoglu in quella zona di campo, ma come alternativa, lo spagnolo rappresenterebbe sicuramente un colpo di primo piano. Staremo a vedere dunque, la sfida si accende e non solo sul campo: chi avrà la meglio tra Inter e Milan per Isco?