In casa Psg resta sempre in ballo il futuro di Mauro Icardi, l’attaccante argentino verso l’addio a giugno: ecco dove giocherà

Tra i vari trasferimenti possibili a gennaio, non si è verificato quello di Mauro Icardi, a lungo accostato alla Juventus. I bianconeri hanno effettivamente sondato il terreno con il Psg, ma non hanno trovato sponda né nella società parigina né nel giocatore.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Psg non concordava con formula e valutazione proposti dalla Juventus e Icardi non voleva il trasferimento per sei mesi. Alla fine, i bianconeri hanno poi deciso per l’investimento a lungo termine, puntando tutto su Vlahovic. L’opzione di un suo ritorno in Italia, a queste condizioni, si allontana, ma potrebbero cambiare del tutto gli scenari relativi al suo futuro. Come scrivono in Spagna, infatti, nella prossima stagione Icardi potrebbe giocare nella Liga, in una destinazione del tutto inattesa.

Psg, Icardi verso la Spagna: i dettagli

Il Psg, in difficoltà con le cessioni e con il monte ingaggi, sarebbe aperto a cederlo e potrebbe trovare sponda nella Real Sociedad, a cui ha già concesso il prestito di Rafinha. I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare. Secondo il portale iberico ‘todofichajes.com’, i baschi sarebbero molto interessati, anche perché perderanno Januzaj a parametro zero e difficilmente potrebbero resistere nel caso in cui si verificassero offerte elevate per Isak. La palla, a questo punto, passa allo stesso Icardi, che per permettere il trasferimento dovrebbe abbassarsi l’ingaggio in maniera consistente. Al momento, in Francia, l’attaccante argentino guadagna intorno ai 9 milioni di euro netti. Ma il minutaggio sempre inferiore e la poca funzionalità ormai nel progetto tattico di Pochettino potrebbe spingerlo a ridimensionare le sue pretese per ritrovare il campo con continuità.