Napoli-Inter, blocco del prefetto: “C’è un precedente, forte rivalità è rischio”

Il prefetto di Napoli ha deciso di bloccare i tifosi in vista della gara del prossimo 12 febbraio tra la capolista e la squadra partenopea

Attualmente Inter e Napoli si stanno dividendo, insieme al Milan, il podio del nostro campionato: tra i nerazzurri e i partenopei ci sono appena quattro punti di distanza, con la squadra di Inzaghi che deve ancora recuperare la sfida col Bologna. Un divario che potrebbe essere destinato ad aumentare, ma che Spalletti punta a ridurre con la sfida della prossima settimana al Maradona. Sfida che, a questo punto, potrebbe mettersi in discesa per la squadra campana, che troverà un’Inter reduce dal difficile derby di domani contro il Milan.

Napoli-Inter, niente trasferta per i nerazzurri

Il prefetto Claudio Palomba, infatti, ha deciso che per la sfida in programma il 12 febbraio tra Napoli e Inter non potranno recarsi allo stadio Diego Armando Maradona i tifosi dell’Inter. È stato evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoserie, anche alla luce “dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018”. Il prefetto fa riferimento agli eventi che portarono alla morte di un tifoso nerazzurro, in quella situazione.

Sarà quindi vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia, anche se tesserati. Sono esclusi dal divieto di vendita i residenti in Lombardia che sono titolari di fidelity card del Napoli, che potranno regolarmente acquistare i biglietti ed essere presenti alla trasferta. Che nel loro caso si tratterebbe comunque di una partita casalinga. Un duro colpo, a questo punto, per tutta la tifoseria nerazzurra, che non potrà accompagnare la capolista la prossima settimana a quella che potrebbe essere un’altra fondamentale sfida per l’inseguimento del sogno Scudetto.