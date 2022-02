Inter, Nainggolan ammette: “Ero io in quegli audio” | Poi ‘bacchetta’ Zaniolo

Nainggolan parla delle sue esperienze italiane, svela un retroscena sull’Inter e parla di Zaniolo

“Se uno fa tardi, beve, fuma una sigaretta, ai miei occhi non fa cose sbagliate”. Radja Nainggolan ricorda i suoi trascorsi italiani e ammette il suo stile di vita. Il centrocampista dell’Anversa ha parlato del suo stile di vita e si è difeso: “Non mi sono mai preoccupato di cosa diceva la gente, tanti invece si nascondono”.

Il giocatore ha svelato anche un retroscena su alcuni audio che circolarono sui social durante la sua esperienza all’Inter: “Fake news? No, no: ero io. Dicevo che volevo andar via, che volevo tornare perché non mi sentivo a mio agio – spiega a ‘La Repubblica’ – L’avevo mandato a un amico, ma sai Roma com’è, no? In un attimo lo avevano tutti. Dovevo saperlo, non sono stato molto intelligente, ma pazienza. Conte è un grandissimo allenatore, ma con lui non ho avuto possibilità. Non abbiamo mai litigato, però”.

Inter e Roma, Nainggolan fa una critica a Zaniolo

Nainggolan ha parlato anche della Roma: “Zaniolo è un grandissimo giocatore, ma quando la squadra non gioca bene contro le grandi, e negli ultimi anni di queste partite ne ha vinte poche, anche lui non fa la differenza”.

L’INTER – “Appena arrivato dissi che ero felice ma che era più forte la delusione di essere andato via da Roma. E già non ero partito bene. Dopo il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia mi hanno iniziato a fischiare, mi sono venuti dubbi, è crollata la fiducia”.

LA SERIE TV – “Piaciuta quella su Totti? Sì, e ho pensato: l’unico che assomiglia davvero è quello che interpreta me. Gli altri zero, anche l’allenatore. Di vero c’era che a Bergamo, prima della partita, io Totti e Pjanic avevamo giocato fino a tardi. Ma non a carte, era un giochino sul computer. Però quella scena, con Spalletti che ci aspetta in corridoio è vera”.