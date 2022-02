Inter-Milan, le scelte di Inzaghi e Pioli: incognita Tomori

Le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli in vista del derby di domani. Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan

Meno di 20 ore e sarà derby. Inter e Milan sono pronte a scendere in campo a San Siro alle 18.00, per un match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Un match che darà risposte importante in chiave scudetto, soprattutto per i rossoneri, che hanno bisogno di un successo per mantenere vive le speranze. Sono, però, i nerazzurri ad arrivare meglio al match.

Simone Inzaghi non ha alcun problema di formazione. Sono tutti a disposizione tranne Correa e il nuovo arrivato Robin Gosens. L’ex Lazio ha sostanzialmente un solo dubbio legato al ruolo di titolare sulla destra: è ballottaggio tra Darmian e Dumfries. Solo certezze per gli altri dieci.

In porta chiaramente ci sarà Samir Handanovic. Nel consueto 3-5-2, in difesa ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo non si toccano Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulla sinistra c’è da aspettare per vedere all’opera Gosens; spazio dunque a Ivan Perisic. In avanti Sanchez è stato l’ultimo ad arrivare dal Sudamerica, dopo gli impegni con il Cile. Oggi ha lavorato in gruppo ma dovrebbe sedere in panchina. Sarà così Lautaro Martinez, dopo aver giocato con l’Argentina, ad affiancare Edin Dzeko. Siederà accanto a Simone Inzaghi, anche l’ultimo acquisto del mercato di gennaio, Caicedo.

Inter-Milan, ecco Kessie sulla trequarti

Ci sono dubbi, invece, attorno alla formazione di Stefano Pioli. Il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1: oggi il tecnico ha annunciato le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic ma la presenza di Fikayo Tomori. Il ginocchio del difensore inglese non si è gonfiato ed è pronto per dare una mano ai compagni.

Toccherà a Pioli decidere se schierarlo titolare o meno. Il minutaggio, essendosi allenamento praticamente solo una volta, non può essere elevato. Se dovesse andare in panchina, ecco Pierre Kalulu al fianco di Alessio Romagnoli. Sugli esterni giocheranno Davide Calabria e Theo Hernandez. In porta chiaramente Mike Maignan

A centrocampo potrebbero esserci novità. Con l’eliminazione della Costa d’Avorio, Kessie ha fatto rientro a Milano, Pioli lo schiererà titolare, molto probabilmente sulla trequarti, con Brahim Diaz, dunque, in panchina. La linea mediana sarà così formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

Sulla trequarti ad affiancare l’ex Atalanta, la certezza porta il nome di Rafael Leao, chiamato a dare una mano importante a Olivier Giroud che sarà il punto di riferimento in avanti. Sulla destra più Saelemaekers di Messias