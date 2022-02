Arriva a Milano, cena con Marotta e Inzaghi prima del derby

L’Inter è pronta per il derby di domani. I nerazzurri al gran completo ospitano il Milan: ecco le ultime news da Appiano Gentile

Ormai manca davvero pochissimo al derby di Milano. Domani alle ore 18.00, in un campo di gioco tirato a lucido, con la nuova rizollatura, Inter e Milan si sfideranno per la ventiquattresima giornata di Serie A.

L’Inter si presenterà al derby al gran completo. Oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo gli impegni in Sudamerica con il Cile, anche Alexis Sanchez. Il giocatore ha partecipato alla rifinitura ed è dunque a disposizione di Inzaghi, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Chi è candidato a partire titolare, al fianco di Edin Dzeko, è Lautaro Martinez.

Siederà al fianco dell’ex tecnico Lazio anche Caicedo anche se ancora un po’ affaticato.

Inter-Milan, proprietà a San Siro

L’Inter è dunque pronta al grande evento e per l’occasione – come raccolto dalla nostra redazione – ci sarà anche Steven Zhang. Il presidente nerazzurro stasera ha cantato ad Appiano con la squadra, Inzaghi e tutta la dirigenza.

Domani sulle tribune di San Siro, Steven Zhang sarà dunque presente. Atteso al Meazza, per il Milan, anche Gordon Singer. Davvero vuole rinunciare al grande match, che dirà molto sulla lotta Scudetto.

Inter-Milan, le ultime di formazione

Simone Inzaghi ha scelto la formazione che opporrà al Milan, domani sera alle ore 18.00. Il tecnico dei nerazzurri non sembra davvero avere molti dubbi: tra i pali ci sarà Samir Handanovic, in difesa da destra verso sinistra, Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo non si toccano Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulla sinistra toccherà a Ivan Perisic; a destra l’unico vero ballottaggio tra Darmian e Dumfries. In avanti – come detto – toccherà a Lautaro Martinez affiancare Edin Dzeko