Vincenzo Italiano ha cercato di concentrarsi soprattutto sui nuovi arrivati, evitando di soffermarsi sull’argomento Vlahovic

E’ giunta l’ora della verità per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che da domani inizierà ufficialmente la nuova era post-Vlahovic. Il centravanti serbo, ceduto ufficialmente alla Juventus, ha dato una grossa mano ai viola nella prima parte di stagione e la sua assenza – almeno nell’immediato – potrebbe farsi sentire.

Vlahovic è stato un grande interprete del reparto avanzato della Fiorentina e questo i tifosi viola lo sanno bene. Ma, a detta di molti, i meriti per la grande crescita del progetto rispetto allo scorso campionato vanno attribuiti anche all’arrivo dello stesso Italiano in panchina, visto che con le sue idee è riuscito ad entusiasmare una piazza che aveva proprio bisogno di essere rivitalizzata.

L’addio dell’attaccante del 2000, rimpiazzato dagli arrivi di Piatek e Cabral, darà dunque una grande opportunità allo stesso tecnico di dimostrare il suo valore all’interno del club viola. Alla vigilia del match delicato contro la Lazio, Italiano in conferenza stampa – tra le altre cose – ha cercato di esorcizzare la paura di chi teme ripercussioni negative sul suo gruppo dopo la partenza di Vlahovic.

Fiorentina-Lazio, le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa

NUOVI ARRIVATI – “Sono entrambi due calciatori di livello assoluto, due profili che possono darci tanto. Pjatek è grande uomo d’aria, Cabral è capace di far goal in tanti modi. Diamo tempo ad entrambi, arrivano da un sistema di gioco diverso e quindi vuole tempo e pazienza”.

CONDIZIONI PIATEK – “Non è stato bene, ha fatto solo gli ultimi due allenamenti. Dobbiamo valutare bene per fare le scelte migliori. Vedo grande disponibilità da parte loro. Sono convinto che daranno l’anima. Non vedono l’ora di far parte di una squadra che fino ad ora ha fatto molto bene».

ADDIO A VLAHOVIC – “Abbiamo perso un compagno di squadra, un calciatore importante e chi finalizzava in modo concreto e decisivo il nostro gioco. Si va avanti, il nostro gruppo è unitissimo, si va avanti con forza e unione. Sappiamo che dovremo attaccare con grande ferocia ogni partita e siamo convinti della nostra forza. Il gruppo è sempre stato unito. Vedo una squadra che ha grande stima in se stessa. Chi fa gol gioisce e chi fa assist gioisce ancora di più. Il gruppo non ne risentirà. Arrivano due giocatori forti e dentro una struttura che è la stessa che ha retto i punti della Fiorentina. Andiamo avanti a testa alta e convinti del nostro lavoro. Vi ho sempre detto di essere estraneo da questa situazione. Una situazione che andava avanti da tempo”.

RINNOVO – “Ho sentito le parole del direttore Pradè e le sposo in pieno. Stiamo ottenendo risultati importanti, a Firenze mi trovo troppo bene e sono felicissimo di lavorare in questo ambiente, con gente appassionata. Ci stiamo conoscendo e l’intesa cresce, in futuro vedremo”.

Antonio Siragusano