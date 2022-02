Calciomercato, addio a Milan e Inter | Scatto Juve: doppio colpo in Serie A

Calciomercato Milan e Inter: la Juve non si ferma ed è già al lavoro per i prossimi colpi estivi. Tutti i dettagli

Archiviato il calciomercato invernale, la Serie A è finalmente pronta a tornare in campo. È infatti vigilia di campionato e soprattutto di derby di Milano.

Domani, alle ore 18, andrà in scena la stracittadina tra Inter e Milan che può diventare già decisiva per la corsa scudetto. Un derby infuocato che, parallelamente, nei prossimi mesi potrà replicarsi anche sul mercato. Sono infatti diversi gli obiettivi condivisi dai due club, Bremer e Cambiaso su tutti. Ma sulle loro tracce c’è anche la Juventus che non si vuole fermare dopo i colpi Vlahovic e Zakaria. Attraverso il seguente comunicato ufficiale, il Torino ha appena annunciato il prolungamento di Bremer: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024. Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze ed un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali”. Il rinnovo mette il club granata in una posizione di forza in sede di trattative, ma non allontana affatto i possibili assalti delle big.

Calciomercato Juventus, scatto per Bremer e Cambiaso

Come riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus fa sul serio anche per Bremer e Cambiaso in vista del calciomercato estivo. Dopo il rinnovo, il centrale granata è valutato almeno 30 milioni di euro e Cairo non farà sconti. La cifra, tuttavia, non sembra spaventare le big già convinte dalle ottime prestazioni del brasiliano. Ancora più scritto è il futuro di Cambiaso: il classe 2000 è destinato ad una big di Serie A e il club bianconero è segnalato in prima fila. Inter e Milan sono dunque avvisate.