‘Scaricato’ de Ligt, la virata fa sorridere la Juventus

La Juventus si ritrova a fare i conti con i dubbi sul futuro di de Ligt: olandese ‘scaricato’, la virata può far sorridere i bianconeri

Protagonista a gennaio con i colpi Vlahovic e Zakaria, la Juventus vuole prendersi la scena anche in estate.

I bianconeri pianificano il futuro pensando a costruire una rosa in grado di tornare a vincere in Italia: Cherubini è alla finestra per Zaniolo il cui entourage, come raccontato da Calciomercato.it, entro fine mese incontrerà la Roma per provare a trattare il rinnovo. Il 22 giallorosso non è però l’unico colpo a cui lavorano a Torino, con i dirigenti juventini che devono anche far fronte alla situazione che riguarda de Ligt. Per quel che riguarda il difensore olandese, un addio a fine stagione è tutt’altro che da escludere.

Del resto nei mesi scorsi il suo agente, Mino Raiola, ha parlato della necessità per l’ex Ajax di far un ulteriore step. Davanti ad una offerta importante, la società potrebbe anche dar via il 22enne e reinvestire il denaro incassato. Del resto pretendenti per de Ligt non mancano, con il Chelsea in prima fila considerati i tanti difensori in scadenza (Christensen e Rudiger).

Calciomercato Juventus, il Chelsea punta Araujo: de Ligt mollato?

I ‘Blues’ però, secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, starebbero puntando un altro difensore. Si tratta di Ronald Araujo, 22 anni, difensore uruguaiano in forza al Barcellona. Con i blaugrana c’è un contratto fino al 2023 e la trattativa per il rinnovo finora non ha portato alcun risultato. Anzi, la proposta della società catalana è stata rispedita al mittente dal calciatore.

Oggi si è parlato anche di un incontro del suo entourage con Guardiola, ma secondo il portale catalano è il Chelsea il club in pole position. Un eventuale affondo per Araujo potrebbe portare i Blues a mollare la pista de Ligt. Situazione comunque ancora in divenire visto che l’uruguaiano in Premier League ha diversi pretendenti, tra le quali anche il Liverpool di Klopp. Senza dimenticare che il 22enne piace anche alla stessa Juventus e il rinnovo con il Barcellona è tutt’altro che un’ipotesi da scartare.