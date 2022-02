Sacrificio Chiesa, la Juventus ha trovato il nuovo dieci

La Juventus non si ferma a Vlahovic: possibile il sacrificio eccellente di Chiesa che porterebbe però ad un nuovo partner per il serbo

Regina del mercato, quasi a sorpresa. La Juventus ha iniziato il mese di gennaio con Arrivabene e Allegri che escludevano colpi importanti nel mercato inverale, lo ha chiuso con Vlahovic e Zakaria in rosa e le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey.

Se non è una rivoluzione poco ci manca e quel poco potrebbe essere aggiunto la prossima estate. Sarà quello il momento per nuovi innesti nella rosa bianconera. In difesa molto dipenderà da quel che accadrà con de Ligt, anche se – olandese a parte- qualcosa andrà fatto. Andrà fatto qualcosa anche a centrocampo, così come in attacco dove Dybala ha il contratto in scadenza e Morata quasi sicuramente non sarà riscattato. Vlahovic avrà quindi bisogno di un nuovo partner, anche considerando che Chiesa rientrerà in estate dal lungo stop e il suo ritorno in campo dovrà essere graduale. Proprio l’esterno ex Fiorentina però, nonostante l’infortunio, non ha perso il suo appeal.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Chiesa: lo scambio

Tra le pretendenti a Chiesa c’è sicuramente il Liverpool di Jurgen Klopp che ha provato a portare in Premier League già ai tempi della Fiorentina. Il manager tedesco quest’estate potrebbe tornare alla carica, magari mettendo sul piatto un calciatore che piace ai bianconeri e che potrebbe trovarsi a perfezione proprio con Vlahovic.

Il nome, come raccontato da Calciomercatoweb.it, è quello di Sadio Mane. Il 29enne attaccate senegalese, attualmente impegnato in coppa d’Africa con la sua Nazionale, non ha più il posto certo nella squadra inglese. I ‘Reds’ hanno appena acquistato Luis Diaz dal Porto, calciatore che occupa la stessa posizione dell’attuale numero 10 del Liverpool. Logico pensare ad un suo possibile addio, sfruttando anche la possibile voglia del calciatore di fare nuove esperienze.

Del resto dopo sei anni all’Anfield Road, le voci su una cessione si rincorrono da mesi e l’estate sarebbe il momento giusto per mettere fine all’avventura inglese del senegalese. Mane potrebbe essere offerto alla Juventus per arrivare a Chiesa in uno scambio che completerebbe in maniera pirotecnica la rivoluzione bianconera iniziata con Vlahovic e Zakaria.