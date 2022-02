Roma, UFFICIALE la lista Uefa: i cambi di Mourinho

Anche la Roma ha diramato la lista A consegnata all’Uefa per il continuo della stagione europea dei giallorossi

Il calciomercato di gennaio si è chiuso anche per la Roma, che non ha piazzato ulteriori colpi rispetto a Maitland-Niles e Sergio Oliveira, arrivati nei primi giorni della sessione. Tiago Pinto avrebbe voluto regalare un altro rinforzo a Mourinho, al netto delle smentite in conferenza, ma l’uscita sfumata di Diawara ha lasciato le cose invariate.

Entrambi i nuovi acquisti della Roma si sono già integrati bene nella rosa giallorossa, con l’allenatore portoghese che li ha buttati subito nella mischia ricevendo buone risposte. Ora Mourinho è chiamato a dare tutto, in campionato come nel quarto di finale di Coppa Italia martedì sera in casa dell’Inter. I giallorossi si sono risparmiati gli spareggi di Conference League, entreranno in gioco dagli ottavi a marzo e ancora devono ovviamente conoscere i loro avversari.

Roma, ecco la lista Uefa per la Conference League: c’è anche Spinazzola

La Roma in serata ha reso noti i nomi presenti sulla lista A e B consegnate all’Uefa per il prosieguo del cammino europeo in Conference League. Ovviamente dentro i due nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira mentre escono i calciatori ceduti come Villar, Calafiori, Reynolds e Borja Mayoral. In lista inseriti anche Leonardo Spinazzola, in attesa del rientro dall’infortunio non ancora chiaro, e Felix Afena-Gyan con il ghanese in lista A. Di seguito l’elenco completo presentato e ufficializzato dalla Roma:

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

15 Ainsley Maitland-Niles

17 Jordan Veretout

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

27 Sergio Oliveira

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

64 Felix Afena-Gyan

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy

LISTA B

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

63 Pietro Boer