ESCLUSIVO | Castelli: “Per il derby un prato a tre stelle. Ibra? Può dire ciò che vuole”

Castelli, agronomo della Lega, a Calciomercato.it: “Terreno di gioco per il derby, terreno a tre stelle su cinque”. E su Ibra…

Mancano poche ore al derby, quello di sabato pomeriggio tra Inter e Milan. A Calciomercato.it, l’agronomo della Lega Serie A, Giovanni Castelli spiega la situazione del terreno di gioco dello stadio ‘Giuseppe Meazza’.

“Mi trovo ancora qui a San Siro, dopo che stiamo lavorando giorno e notte dai minuti successivi di Milan-Juve. Questa è stata la mia cosa nelle ultime due settimane di notte e di giorno. Il campo è stato , per prima cosa, completamente rifatto. Abbiamo trovato un prato in quel di Verona: l’erba ha il colore della natura che oggi si può notare. In un’epoca che è tutto virtuale e meno male che la natura ci concede l’alternanza dei colori. Siamo in inverno ed allora l’erba è giallo-marrone. Abbiamo tolto il vecchio prato, messo quello nuovo ma del colore invernale che aveva nel vivaio di Verona. C’è chi ha ironizzato su questo colore: rispondo che c’era il vestito invernale e mano a mano, stando nello stadio con l’impianto di riscaldamento, sta recuperando colore e penso che da qui a sabato il colore sarà recuperato. Ad oggi è sufficientemente verde, ma non verde brillante: ma, io non demordo e tra impianto di riscaldamento e luci abbiamo ancora 48 ore e confido che la situazione migliorerà ancora per il derby. Tra l’altro, se non ve lo dicessi io, nessuno si accorgerebbe di nulla.

“Il prato non c’entra con l’infortunio di Ibra”

“Stiamo cucendo il prato con fili sintetici nelle zolle naturali per avere il prato ibrido che i calciatori conoscono. Anzi, lo troveranno migliorato”. Ibrahimovic si sarebbe lamentato del terreno dopo il suo infortunio con la Juve, anche Pioli nel post-gara lo ha fatto: “Ibra è Ibra è tutto gli è concesso. Siamo al loro servizio, siamo ben felici di assolvere a ciò che serve per i principi del calcio. Come ho già detto, non c’è nesso causale tra gli infortuni e le condizioni del terreno di gioco. In un prato brutto, quando è meno inerbito, il pallone scorre in modo diverso. Non ho nulla da dire ad Ibra se non che sabato il campo sarà assolutamente all’altezza”. Nella gradazione da una a cinque stelle per i terreni di gioco, a quante stelle sarà quello del Meazza?: “Tre stelle”.