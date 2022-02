40 milioni per il super colpo: scelta fatta per la Juventus

La Juventus è pronta ad un nuovo colpo: scelta fatta sul prezzo per il talento seguito dai bianconeri in vista dell’estate

“Ricordo che una settimana dopo il mercato estivo la situazione era la stessa con giocatori che dovevano rinnovare. Questo è il momento di tutti noi dobbiamo aiutare il mister per i risultati e migliorare il nostro lavoro. Con il tempo parleremo, ma adesso non è il momento di parlare di mercato e rinnovi. Nessuno può garantire la sua permanenza“. Parlava così il general manager della Roma, Tiago Pinto, il giorno dopo la chiusura del calciomercato in merito al futuro di Nicolò Zaniolo.

Parole che chiaramente stanno facendo tanto discutere e che hanno alimentato vari rumors attorno al suo nome. L’attaccante, nonostante diversi infortuni, che lo hanno condizionato parecchio, continua ad essere molto apprezzato in giro per il mondo. Finalmente Zaniolo sta trovando continuità sotto la gestione di Jose Mourinho. In casa Roma sarebbe tempo di pensare al rinnovo, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. E’ evidente che se non dovesse essere trovato un accordo a breve, non si può escludere un suo addio già la prossima estate.

Sulle sue tracce c’è da sempre la Juventus. I bianconeri seguono il talento italiano da tempo ma la prossima estate potrebbe davvero essere arrivato il momento per l’affondo decisivo. La Vecchia Signora ha avviato una vera e propria rivoluzione e con l’addio di Dybala, ci sarebbe spazio per un nuovo talento come Zaniolo.

Il rinnovo dell’argentino non è ancora arrivato e se non dovesse accettare le condizioni dei bianconeri, un addio sarebbe sempre più probabile. Attenzione chiaramente anche al mercato estero, con il Tottenham di Conte e Paratici, che non ha di certo problemi economici per provarci.

Calciomercato Juventus, il prezzo giusto per Zaniolo

Calciomercato.it, con un sondaggio proposto sul proprio profilo Twitter, ha chiesto ai tifosi quale sarebbe la cifra giusta, con la quale la Roma dovrebbe lasciare andare Zaniolo.

Per il 43,6% dei votanti, la cifra giusta per l’addio del calciatore italiano sarebbe intorno ai 40 milioni di euro. E’ questo, dunque, il prezzo giusto: l’alternativa ‘meno di 30 milioni’ ha raccolto il 30,7%, ‘più di 50 milioni’, invece, il 25,7.