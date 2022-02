Il giornalista Alvise Cagnazzo è intervenuto alla CMIT TV commentando le cessioni di Bentancur e Kulusevski da parte della Juventus

Che la Juventus si sia aggiudicata il titolo di regina del calciomercato invernale appena concluso è ormai assodato. I bianconeri hanno fatto fuoco e fiamme nell’ultima settimana, accelerando in modo decisivo per il super colpo – tra i migliori in assoluto della scorsa sessione – Vlahovic dalla Fiorentina. Non sazia, la ‘Vecchia Signora’ si è portata a casa anche Zakaria dal Borussia Moenchengladbach.

Prima di far sbarcare a Torino lo svizzero, la dirigenza piemontese ha dovuto ultimare parallelamente la cessione di Bentancur a centrocampo. L’uruguaiano, guarda caso, si è trasferito al Tottenham degli ex bianconeri Conte e Paratici. Insieme al classe ’97 ha fatto le valigie ed è partito direzione Londra Dejan Kulusevski. Le operazioni in questione non sono state viste di buon grado dai supporters inglesi, poiché ritenute non all’altezza delle aspettative. Ne ha parlato, sulle frequenze della CMIT TV di Calciomercato.it, il giornalista corrispondente italiano del ‘Daily Mail’ Alvise Cagnazzo: “Bentancur e Kulusevski sono delle seconde scelte per il Tottenham. Oggettivamente se non si fosse operato all’ultimo, il club londinese avrebbe preso giocatori differenti e magari anche a cifre migliori“.

Il collega ha aggiunto: “In caso di non riscatto Paratici avrebbe buttato 10 milioni di euro per un giocatore che poi sarebbe tornato alla base (in riferimento a Kulusevski, ndr). Kessie per rendimento è un giocatore superiore. Se tratti Ruben Dias e Adama Traoré e poi arrivi ad un piano B, forse qualcosa è andato storto“.

In conclusione: “Noi abbiamo fatto un’analisi sul mercato fatto quasi esclusivamente in Serie A e con giocatori che non vengono considerati come dei titolari dalla Juventus. Esiste un vecchio detto che fa ‘i buoni si tengono, i meno buoni se ne vanno’. Rispetto agli obiettivi iniziali, i due giocatori presi dal Tottenham non rappresentano di certo lo stesso appeal di Dias e Traoré. I loro nomi non solleticano i tifosi“. Insomma dire che gli acquisti di Bentancur e Kulusevski non rientrano nell’apprezzamento dei tifosi del Tottenham è un eufemismo. Starà ai calciatori farli ricredere.