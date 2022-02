UFFICIALE | Calciomercato, saluta la Serie A: vola in Turchia

Affare fatto: il centrocampista saluta la Serie A e vola in Turchia, c’è il comunicato che ufficializza il trasferimento

Il mercato in Italia è finito da qualche giorno, ma è ancora tempo di ufficialità. Cessioni ancora possibili, infatti, grazie al fatto che per alcuni campionati la campagna trasferimenti è ancora aperta.

Così la Fiorentina ha annunciato la cessione in prestito di Erick Pulgar: il centrocampista cileno, ex Bologna, si trasferisce in prestito al Galatasaray. Legato al club viola fino al 30 giugno 2023, Pulgar ha preferito andare in Turchia per la seconda parte di stagione visto che con Italiano lo spazio a sua disposizione era poco. Prima dell’addio alla Viola, il cileno era sceso in campo in otto occasioni, sei in campionato e due in coppa Italia, per un totale complessivo di 441 minuti giocati. Ora a Istanbul avrà la possibilità di giocare con maggior frequenza.