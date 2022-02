Parla Bentancur: “Il Tottenham un onore”. Poi il messaggio a Conte

Tra i colpi più importanti della Juventus in uscita c’è stato quello di Bentancur: l’uruguaiano ha parlato per la prima volta da giocatore Spurs, con un messaggio dedicato a Conte

Rodrigo Bentancur è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti a essersi mossi in Europa, ma più che altro in Serie A, nella finestra invernale di calciomercato. L’uruguaiano ha vestito per ben quattro anni e mezzo la maglia della Juventus, sacrificato dalla dirigenza per far posto a Zakaria e incassare cash fresco per rientrare dell’investimento Vlahovic.

Una cessione comunque molto importante per Allegri, anche se in questi ultimi due anni il suo rendimento era sicuramente sceso. In ogni caso Bentancur è stato uno dei pilastri del centrocampo juventino dello stesso Allegri, ma ora è volato al Tottenham da un altro allenatore italiano. Antonio Conte lo apprezza molto, tanto che lo avrebbe voluto anche all’Inter. Ora impegnato con la nazionale, Bentancur ha rilasciato le sue prime parole da calciatore degli Spurs: “Conte è un grande tecnico, vuole il 150% dai suoi e da lui imparerò molto. Mi migliorerà anche mentalmente, è una grande motivazione per me”.

Bentancur: “Vestire la maglia del Tottenham un onore, ho sempre amato la Premier”

Rodrigo Bentancur parla per la prima volta da giocatore del Tottenham, dopo aver firmato nelle ultime ore di calciomercato. “Arrivo – dice l’ex Juve ai canali ufficiali dei londinesi – in un grande club con grandi giocatori. Sono felice così come lo sono stato quando ho saputo dell’interesse del Tottenham nei miei confronti. Vestire questa maglia sarà un onore: ho sempre amato la Premier League e ora ho la chance di giocarci insieme a dei giocatori di altissimo livello”.

Bentancur parla dall’Uruguay dove è impegnato con la Celeste per le qualificazioni ai Mondiali, con tanto di gol segnato appena dopo l’ufficializzazione del suo passaggio in Premier League. “Daremo tutto per rappresentare al meglio il Tottenham, tutti insieme. Sono un giocatore molto tattico, amo coprire gli spazi liberi, riconquistare il pallone e spostarlo avanti rapidamente. Devo migliorare e so che posso farlo”, conclude il centrocampista voluto anche da Fabio Paratici. Non senza qualche malumore dei tifosi per l’accoppietta con Kulusevski che ha dato una grossa mano alla Juventus.