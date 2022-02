Serie A, da Inter-Milan a Juventus-Verona: tutti gli assenti per squalifica e infortuni

Da Inter-Milan a Juventus-Verona, il punto sulle assenze pesanti in vista del ritorno della Serie A

Finalmente torna la Serie A. La sosta per le Nazionali ha fermato il torneo nostrano sul finire di gennaio, ma dal prossimo week end inizierà un periodo fitto di impegni decisivi. Il primo, in ottica scudetto, si giocherà a San Siro sabato pomeriggio: Inter-Milan è la partita più attesa della 24a giornata, ma non mancheranno altre sfide interessanti, durante le quali sono previste assenze di alcuni protagonisti in campo. Calciomercato.it fa il quadro della situazione tra infortuni e squalifiche.

Il derby di Milano è a rischio per Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille dalla quale spera di recuperare pienamente proprio alla vigilia della sfida; filtrerebbe comunque ottimismo. Verso il rientro anche Kessie e Tomori (quest’ultimo in lotta contro il tempo per la piena guarigione), ma restano le assenze di Ballo-Toure (che tornerà tra un paio di settimane) e Kjaer (stagione finita). In casa Inter sorride invece Inzaghi, che dovrà fare a meno solo di Correa, fuori per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, e Gosens. In attacco si spera che non arrivino brutte sorprese dalle gare delle Nazionali che vedono impegnati Lautaro Martinez e Sanchez.

Di scena a Torino contro il Verona, la Juventus ha dubbi sulla presenza di Bonucci, che sta recuperando da un risentimento muscolare. Oltre all’infortunato Chiesa (stagione finita), è prevista l’assenza di Locatelli per squalifica. La novità di ieri riguarda l’affaticamento muscolare di Bernardeschi, che mette dunque a rischio la sua disponibilità per domenica sera. Problemi simili li avrà il club veronese, che dovrà fare a meno proprio del bomber Simeone, ammonito nella partita precedente. In dubbio llic, mentre Frabotta tornerà tra una decina di giorni.

Serie A, 24a giornata: gli assenti per infortunio e squalifica

Tra le formazioni più falcidiate dalle assenze si conferma il Napoli, che dovrà fare a meno dell’infortunato Ounas e di Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d’Africa. In casa Atalanta, invece, si valutano le condizioni di Zapata ma è certa l’assenza di Ilicic per i noti problemi di natura personale. La Roma, che affronterà il Genoa nella gara che aprirà il turno, prova a recuperare Pellegrini. Spinazzola, infine, è ancora fermo dopo il grave infortunio della scorsa estate.