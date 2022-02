Juventus, altra tegola per Allegri: nuovo affaticamento

La Juventus si prepara in campo al rientro dopo la sosta e dopo aver archiviato la sessione di calciomercato. Affaticamento però per un calciatore di Allegri

Mandata in archivio la sessione di calciomercato, di cui la Juventus è stata evidentemente regina, i bianconeri di Allegri ora pensano solo al ritorno in campo. Al di fuori del terreno di gioco il club di Agnelli ha dominato in sede di mercato con gli acquisti di Zakaria, Gatti e soprattutto Dusan Vlahovic, grande colpo dell’ultima sessione, probabilmente il più importante di tutta Europa.

Ora la Juventus è al lavoro sul campo per il rientro dopo la sosta invernale, quando affronterà il Verona il prossimo 6 febbraio tra le mura amiche. Missione Champions per la squadra di Allegri che non può permettersi passi falsi nella corsa ad uno dei primi quattro posti.

Juventus, UFFICIALE: affaticamento per Bernardeschi

Intanto, come evidenziato anche dalla nota ufficiale della stessa Juventus, la squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center nel pomeriggio con la presenza anche del neo arrivato Denis Zakaria. Lo stesso comunicato apparso sul sito del club ha fatto anche l’appello degli assenti e degli infortunati: “Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso”.

Allegri attende quindi di capire chi sarà a disposizione per il rientro in campo contro il Verona, con Bernardeschi che ha dovuto registrare quindi un affaticamento muscolare.

Lo stesso esterno italiano è reduce complessivamente da un periodo di crescita, soprattutto al tramonto del 2021, quando ha mostrato passi in avanti importanti. Il suo contratto, tra le altre cose, è in scadenza a giugno 2022, ed andrà valutata a febbraio la situazione relativa al rinnovo. Fino a questo momento 23 presenze con un gol e ben 6 assist per Bernardeschi tra coppe e campionato.