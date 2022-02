E’ tornato in gruppo: Pioli lo riabbraccia per Inter-Milan

Le ultime da Milanello in vista di Inter-Milan. Stefano Pioli spera di riavere Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori

Giornata intensa quest’oggi a Milanello. La squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare per preparare il derby. Appuntamento in mattinata per Sandro Tonali e compagni.

Un allenamento che ha dato diverse risposte importanti in merito a diversi calciatori. Il tecnico rossonero punta ad avere tutta la rosa a disposizione, a parte Simon Kjaer, per il match più importante della stagione. Un match che ci dirà se il Milan potrà davvero rimanere aggrappato al treno scudetto fino alla fine.

La notizia più importante di giornata è certamente legata a Fikayo Tomori. Ieri l’inglese, dopo l’operazione al menisco, era uscito sul campo, per svolgere un lavoro personalizzato, per la prima volta. Oggi uno step successivo, che lo avvicina al derby.

L’ex Chelsea – come raccolto dalla redazione – si è inizialmente riaggregato al gruppo, prima di staccarsi e svolgere un lavoro atletico personalizzato. La sua presenza contro l’Inter non è sicura al 100%, tutto dipenderà da come reagirà il ginocchio tra domani e dopodomani. Se non si dovesse gonfiare, non è da escludere la presenza sul nuovo campo di San Siro.

Milan, Kessie in gruppo. Il punto su Rebic e Ibrahimovic

Ancora in dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha lavorato in palestra per via del fastidio al tendine d’Achille. Il calciatore non è ancora mai uscito sul campo per allenarsi ma se dovesse farlo domani, la sua convocazione sarebbe davvero possibile.

Chi sarà, senza dubbi, è Franck Kessie. L’ivoriano, tornato dall’Africa, ha finalmente lavorato con il resto gruppo. L’infortunio, patito contro l’Egitto, è ormai un lontano ricordo. Il calciatore, ex Atalanta, si candida così ad una maglia da titolare. E’ molto probabile che Kessie torni a giocare sulla trequarti, come fatto contro l’Empoli. Una posizione utile anche a contenere Marcelo Brozovic, in fase di non possesso.

L’ultima notizia da Milanello, riguarda Ante Rebic. L’attaccante ha svolto un lavoro tecnico personalizzato. Il croato, che si è lasciato alle spalle diversi problemi fisici, lavora per recuperare la forma migliore e per essere decisivo, fin da subito in questo girone di ritorno.