Inter, UFFICIALE la lista Uefa per la Champions: chi entra e chi esce

L’Inter ha diramato sul proprio sito ufficiale la nuova lista Uefa per la Champions League

Sabato alle 18 la Serie A vedrà una delle sfide più importanti di tutta la stagione, il derby tra Milan e Inter. Una partita che potrebbe significare la resa definitiva dei rossoneri per la lotta scudetto e al tempo lo sprint quasi totale dei nerazzurri in vetta. La squadra di Inzaghi inaugurerà un tour de force clamoroso a febbraio che attraverserà tutte le coppe.

L’8 febbraio il quarto di finale di Coppa Italia in casa contro la Roma di Mourinho, poi un altro scontro diretto potenzialmente decisivo per lo scudetto in casa del Napoli. E a seguire l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, lo scontro senza dubbio più complicato e proibitivo della stagione dell’Inter. Ma Beppe Marotta ha messo a segno dei colpi importanti sul calciomercato, Robin Gosens dall’Atalanta e Felipe Caicedo dal Genoa. Così Inzaghi ha avuto quello che aveva chiesto, un esterno sinistro che comunque avrà bisogno di tempo per rientrare e un attaccante pronto per l’uso che sopperisca al mese di assenza di Correa.

Inter, la lista Uefa ufficiale per la Champions

In questi minuti l’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale la lista consegnata all’Uefa con i giocatori che prenderanno parte alla fase diretta della Champions League. Dentro ovviamente i due nuovi acquisti Gosens e Caicedo, a cui hanno lasciato il posto Stefano Sensi – passato alla Sampdoria – e Aleksandar Kolarov. Il serbo è ormai ai margini, anche l’addio con rescissione nei prossimi giorni è uno scenario concreto. Ecco la lista A completa:

1. Samir HANDANOVIC

2. Denzel DUMFRIES

5. Roberto GAGLIARDINI

6. Stefan DE VRIJ

7. Alexis SANCHEZ

8. Matias VECINO

9. Edin DZEKO

10. LAUTARO Martinez

13. Andrea RANOCCHIA

14. Ivan PERISIC

18. Robin GOSENS

19. Joaquin CORREA

20. Hakan CALHANOGLU

21. Alex CORDAZ

22. Arturo VIDAL

23. Nicolò BARELLA

32. Federico DIMARCO

33. Danilo D’AMBROSIO

36. Matteo DARMIAN

37. Milan SKRINIAR

77. Marcelo BROZOVIC

88. Felipe CAICEDO

95. Alessandro BASTONI

97. Ionut Andrei RADU