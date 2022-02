Niente rinnovo, in tribuna fino al termine della stagione

Nessuna cessione a gennaio, la trattativa per il rinnovo è arenata ed ora il calciatore rischia di finire in tribuna per il resto della stagione

Il mercato di gennaio si è chiuso due giorni fa e non tutti i colpi previsti sono andati a segno.

C’è stato qualche acquisto, anche roboante come Vlahovic, che sembrava non potesse esserci, qualche altro atteso ma anche trattative che sembravano tracciate e che invece sono saltate. A questa categoria appartiene anche Jens Stryger Larsen, difensore in rotta con l’Udinese: per lui il futuro sembrava essere immediatamente lontano dal Friuli ma così non è stato. Nessuno dei club interessati a lui ha avanzato l’offerta in grado di convincere l’Udinese a cederlo ed ora c’è attesa per capire quel che accadrà.

Udinese, Stryger Larsen rischia la tribuna

In scadenza di contratto a fine stagione, il danese ha sempre respinto qualsiasi proposta di rinnovo ed ora potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club per trasferirsi a zero la prossima estate. Una situazione che, stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, potrebbe spingere l’Udinese a mettere fuori rosa il calciatore per il resto della stagione. Quattro mesi in tribuna quindi l’ipotesi per Stryger Larsen.