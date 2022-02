Calciomercato Milan, Maldini valuta il riscatto

Arrivato in prestito in estate, il Milan ne sta valutando il riscatto: possibile quindi l’approdo in rossonero a titolo definitivo

Operazioni in corso sulle corsie. La testa dei giocatori dovrà andare chiaramente al campo, in primis al derby di sabato contro l’Inter. La dirigenza del Milan però, oltre che al campo, osserva anche il mercato e pensa già alla prossima stagione. Perché se da un lato ci sono i rinnovi di Romagnoli e Kessie che tardano ad arrivare e si riflette su eventuali sostituti (con in pole il duo del Lille composto da Botman e Renato Sanches), dall’altro lato si ragiona su possibili conferme.

E in questo senso, Maldini e Massara sono al lavoro sia per quanto riguarda il prolungamento di alcuni calciatori, come Theo Hernandez (il cui annuncio appare essere ormai solo questione di giorni), Bennacer e Leao, ma anche per quanto riguarda eventuali riscatti. Mentre l’accordo con Pellegri è stato anticipatamente interrotto, restano in rossonero altri quattro giocatori in prestito. Se per Brahim Diaz e Bakayoko, nonostante alcune delusioni, la conferma appare certa dato che il prestito è biennale, dall’altro lato ci sono Florenzi e Messias. Ancora non sembrano esserci certezze per il futuro dei due giocatori, anche se per Florenzi spuntano novità.

Calciomercato Milan, si valuta il riscatto di Florenzi

Il terzino classe 1991, dopo un inizio di stagione piuttosto deludente, ha incanalato una serie di prestazioni importanti e si è rivelato una pedina preziosa per Pioli, specialmente dopo l’infortunio di Calabria. Considerando l’apporto dato, Florenzi potrebbe dunque rivelarsi una pedina preziosa anche per il futuro.

Come riferisce ‘Tuttosport’, il Milan sta valutando con attenzione il riscatto del giocatore, arrivato in prestito oneroso dalla Roma per 1,5 milioni di euro. Per esercitare il riscatto, il club rossonero dovrà versare nelle casse giallorosse 4,5 milioni di euro. Una cifra non elevatissima per un giocatore in grado di portare esperienza e affidabilità.