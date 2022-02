Kessie e il Milan sempre più lontani | 70 milioni di euro!

Kessie è sempre più lontano dal Milan: le ultime sul rinnovo del centrocampista rossonero con la Juventus sullo sfondo

Concluso il calciomercato invernale, tornano a tenere banco in Serie A e non solo le questioni rinnovi. Spiccano su tutte le situazioni di Dybala e Kessie rispettivamente nella Juventus e nel Milan.

Per l’argentino è stato tutto rimandato al mese di febbraio, che diventa dunque decisivo, mentre non si registra alcun passo in avanti tra i rossoneri e l’entourage del centrocampista ivoriano. “Con Kessie è tanto che stiamo parlando ed è tanto che ne stiamo parlando. Ci sarà ancora occasione di incontrarci con il suo agente. Non è il tema del giorno. Abbiamo impegni che ci diranno qualcosa del nostro futuro. Capiamo benissimo il discorso economico e io non sono qui per giudicare. Però ci tengo a dire che anche l’anno scorso tutti i ragazzi che erano in scadenza hanno mostrato sempre grande professionalità. Se siamo tornati in Champions League quest’anno è anche grazie a Calhanoglu e Donnarumma”. Paolo Maldini aveva parlato così della situazione dell’ex Atalanta: Kessie e il Milan sono sempre più lontani a causa delle altissime richiesta del giocatore.

Calciomercato Milan, servono 70 milioni di euro per accontentare Kessie | Le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per rinnovare il contratto di Kessie il Milan dovrebbe spendere circa 70 milioni di euro complessivi. Il centrocampista e il suo entourage, infatti, chiedono 8 milioni di euro netti per i prossimi 4 anni, più tasse e commissioni. Cifre da capogiro assolutamente fuori dalla portata del club rossonero. Le big estere e la Juventus sono in agguato.