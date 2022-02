Calciomercato Milan, il post Ibrahimovic si complica | 50 milioni sul tavolo

Il Milan ha cominciato a guardarsi intorno per l’eredità di Zlatan Ibrahimovic. Sul taccuino ci sarebbe anche un suo connazionale, ma i costi sono proibitivi

In Primavera se ne saprà di più circa il futuro/rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha comunque iniziato a guardarsi intorno visti i 40 anni dello svedese e i problemi fisici che quest’anno hanno colpito anche il suo vice, anziano pure lui, Olivier Giroud.

Diversi, ma non troppi i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Si passa da Jonathan David del Lille a De Ketelaere del Brugge passando per Scamacca, ormai però promesso sposo dell’Inter, fino al connazionale dello stesso Ibrahimovic, vale a dire Alexander Isak.

Autore quest’anno di 8 gol, il 22enne di Solna è uno dei talenti europei più richiesti sul mercato, ecco perché arrivare a lui sarebbe una impresa.

La concorrenza per Isak è agguerrita e comprende diversi top club. Il più deciso sembra essere l’Arsenal, sul mercato alla ricerca di un grande bomber dato che è sfumato Vlahovic e che, soprattutto, è andato via Aubameyang direzione Barcellona.

Stando ‘todofichajes.com’, i ‘Gunners’ sono disposti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per il cartellino del classe ’99 svedese. 40 in meno, quindi, della clausola risolutiva, fissata per l’appunto a 90 milioni. L’operazione potrebbe andare in porto grazie agli eccellenti rapporti che intercorrono fra le due società.