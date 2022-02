Calciomercato Lazio, addio con la clausola: Sarri ha già un altro club

Il futuro di Sarri continua a tenere banco in ottica calciomercato Lazio. Possibile addio con la clausola: un club lo vuole per la Champions

Da un eccesso all’altro. Se fino a qualche settimana fa per Maurizio Sarri si era fatta strada l’ipotesi di un rinnovo del contratto, adesso si paventa addirittura la possibilità che il tecnico toscano si dimetta da allenatore della Lazio.

In mezzo c’è stata la sessione invernale di calciomercato che ha visto la Lazio prendere in prestito il solo Cabral. Il famigerato indice di liquidità ha frenato le trattative del club biancoceleste, con il Ds Tare che non è riuscito a regalare a Sarri un rinforzo in difesa né la prima scelta in attacco. Difficile pensare ad una separazione in corso d’opera, ma non si può escludere un addio a fine stagione.

Rumors dall’Inghilterra, infatti, riportano l’interessamento del West Ham nei confronti dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, specie in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Gli ‘Hammers’ attualmente sono al quinto posto in Premier League ad un punto dal Manchester United quarto. I londinesi potrebbero sfruttare la clausola nel contratto di Sarri, che gli permette di liberarsi in estate in caso di chiamata di una squadra inglese.