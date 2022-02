Il Barcellona è furibondo: tutta ‘colpa’ della Juventus

In Spagna si parla di Barcellona furibondo sul fronte mercato, dietro ci sarebbero le mosse di Juventus o Manchester United

Juventus e Manchester United sul banco degli imputati. In Spagna si parla di Barcellona “assolutamente indignato” per l’atteggiamento di Dembele e del suo entourage negli ultimi mesi. Il problema è il ritardato rinnovo dietro al quale si potrebbero celare, appunto, la squadra italiana e quella inglese.

Classe 1997, Dembele ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, scrive ‘sport.es’, a gennaio ha rifiutato gli assalti di Chelsea, PSG e Tottenham, fattore che ha acuito i dubbi della dirigenza blaugrana. Nonostante abbia più volte ribadito di voler restare, l’esterno offensivo nel momento di accettare l’offerta di rinnovo si è sempre tirato indietro. Così l’ipotesi di addio a parametro zero a fine stagione inizia a farsi sempre più concreta. Nei giorni scorsi si è parlato addirittura di una rescissione, ma non è da escludere che il calciatore venga relegato in tribuna negli ultimi sei mesi della sua avventura catalana.

Calciomercato, dubbi sul futuro di Dembele: il Barcellona incolpa Juventus e Manchester United

Al Barça, per spiegare il comportamento di Dembele, indicano chiaramente Juventus o Manchester United come responsabili. Lo strano atteggiamento, spiega il portale sopracitato, rivelerebbe “chiaramente la firma di una sorta di pre-contratto per giugno che gli impedisce di negoziare con qualsiasi altro club”.

Lo United, curiosamente, non avrebbe presentato alcuna offerta a gennaio nonostante nelle ultime due estati ci abbia provato con diverse offerte. La Juve, invece, in questi mesi avrebbe parlato molto anche con il suo agente ma ha escluso la possibilità di acquistarlo in inverno.

Al Barcellona fanno dunque i conti con i tanti dubbi sul destino del loro talento. La società di Agnelli, dal canto suo, sembra osservare con grande interesse la situazione. Non è da escludere che possa decidere di tentare l’affondo decisivo nei prossimi mesi.