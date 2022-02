Calciomercato Juve, caso infinito e nuovo vertice | Rescissione immediata

Il calciomercato è terminato, in Italia, ma un caso fa ancora discutere non poco. Spunta addirittura l’ipotesi rescissione

Il futuro del big sul calciomercato resta in bilico, anzi la direzione è ormai presa e lo porterà inevitabilmente lontano dal Barcellona, ma le modalità sono tutte da decidere.

Ousmane Dembele è ormai ai margini del club blaugrana, dopo una storia decisamente travagliata. Arrivato a suon di milioni dal Borussia Dortmund, non è mai riuscito veramente a ritagliarsi un posto da titolare nella squadra spagnola. Poi l’infortunio e dopo ancora un contratto in scadenza a giugno 2022, che il francese non ha voluto rinnovare. Impazzano le ipotesi sul futuro, anche sulla Juventus, ma soprattutto sulla Premier League, con Chelsea e United in primo piano. Nulla di fatto. Dembele rifiuta ogni destinazione e fa muro ovviamente – e ancora una volta – al rinnovo. Il Barcellona prende atto, ma ora è pronto a nuovi passaggi decisivi.

Calciomercato Juve, nuovo vertice per Dembele e spunta la rescissione

A questo punto, come riporta il ‘Mundo Deportivo’, nulla è escluso per il futuro di Dembele, anche le mosse più drastiche. Martedì è previsto un nuovo vertice in casa blaugrana e diverse fonti non escludono addirittura l’ipotesi rescissione per un calciatore scomodo, a questo punto, anche nei luoghi del club e nello spogliatoio. L’ira divampa, dunque, verso il francese, reo di un comportamento particolarmente scorretto nei confronti del suo attuale club. Forse, ancora per poco.