CMIT TV | Vaciago: “Juve forte su Zaniolo”. Retroscena Conte-Inter

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV, il collega Guido Vaciago di Tuttosport, ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus.

Il noto giornalista ha parlato del colpo Vlahovic ma anche degli affari che hanno portato in Inghilterra, Kulusevski e Bentancur, vero pallino di Conte: “Tottenham? Vlahovic ha scelto la Juventus forse perché non voleva cambiare campionato e forse perché la Juve è arrivata prima – afferma Vaciago -. Il suo preparatore atletico mi ha parlato di un ragazzo maturo ed estremamente maturo. Bentancur è un pallino di Conte, che avrebbe voluto già all’Inter. Kulusevski è una sorta di rinvicita per le forti critiche ricevute in questi due anni. Si è data la colpa a Paratici, ritenendolo per un colpo inutile. Paratici a Londra, secondo me, vuole dimostrare che di calciatori ne capisce e che lui lo valorizzerà”.

Calciomercato Juventus, Dybala tra Inter e Barcellona

Guido Vaciago ha risposto alle domande sul futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il posto dell’argentino, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere preso da Zaniolo: “Dybala sa che il calcio inglese non fa per lui – afferma il giornalista -. Ha rifiutato, come ricorderete, lo United due anni fa. Aveva un po’ paura del calcio inglese, dove avrebbe potuto trovare delle difficoltà. Ci sono concrete possibilità di vederlo lontano dalla Juventus e lo vedrei ancora in Italia, con l’Inter. Attenzione, c’è seriamente. Oppure attenzione alla Spagna, che si gioca un calcio forse più adatto a Dybala. Lo vedrei bene al Barcellona“.

Questione Zaniolo – “L’interesse della Juventus è forte. La situazione contrattuale potrebbe renderlo meno caro. E’ un’ipotesi da tenere in considerazione. C’è molto tempo per capire cosa succede, magari la Roma lo convince a rinnovare, magari si muovono club inglesi. Percentuale di Zaniolo alla Juventus? 35% che è già alta a febbraio. Andare oltre oggi non sarebbe serio. Si registra, lo ripeto, un vivo interesse per il giocatore. Vediamo la Juve come chiude la stagione ma i bianconeri ci sono…”.