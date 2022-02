Calciomercato, Juventus gelata: “Abbiamo già parlato con lui”

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto si infiamma immediatamente tra rinnovi più o meno possibili e tentazioni a costo zero. Dalla Juventus all’Inter, fino al Milan tutte con le antenne dritte ma spunta un annuncio dalla Francia

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, gli occhi delle big si spostano sull’interessante situazione dei calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno, e che quindi sono tesserabili a costo zero. Tra i centrocampisti più interessanti da prelevare gratuitamente a fine accordo c’è sicuramente Corentin Tolisso, accostato anche a più riprese alla Serie A, dal Milan all’Inter passando per la Roma e soprattutto la Juventus. Un calciatore falcidiato dagli infortuni e che a meno di sorprese dovrebbe concludere la sua avventura al Bayern Monaco.

Solo 800 minuti collezionati fin qui in stagione con la maglia dei bavaresi che dovrebbero perderlo a zero esattamente come accaduto con Alaba lo scorso anno, il quale si accasò al Real Madrid, altra società particolarmente interessata a Tolisso. Su Tolisso però la concorrenza inizia a farsi spietata per le italiane che dovranno fronteggiare anche la suggestiva ipotesi di un ritorno del francese all’Olympique Lione.

Calciomercato, allarme italiane: annuncio dalla Francia su Tolisso

Ad alimentare queste voci ci ha pensato il direttore del club transalpino, Vincent Ponsot che è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Ndombele: “Abbiamo parlato anche con Corentin Tolisso. La tendenza a far scadere i contratti può essere un’opzione per noi per riportare gli ex giocatori. Se c’è un’opportunità, dobbiamo coglierla”.

E non è finita, perchè Ponsot ha anche ammesso l’interessamento per un altro ex come Alexandre Lacazette, anch’egli spesso accostato alla Serie A: “Ci interessa perché ha segnato questo club. È un profilo che ci interessa e con lui siamo sempre stati in contatto”. È un Lione quindi in versione nostalgia quello che sta nascendo, con il ritorno di Ndombele che di fatto è stato il primo grande tassello, ma che potrebbe anche non essere l’unico in ottica futura. Con buona pace delle italiane, Lacazette, ma soprattutto Tolisso interessano all’OL per un grande ritorno a casa.