Calciomercato, firmerà con la Juventus | Colpo a zero ‘ufficializzato’

La Juventus punta ad essere protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. C’è grande fiducia per un grande colpo a parametro zero

Vlahovic, Zakaria, Gatti più le cessioni di Kulusevski e Bentancur che sulla carta potrebbero andare a ‘coprire’ l’investimento per il bomber serbo. Non c’è alcun dubbio: la Juventus è stata la regina del calciomercato invernale conclusosi due giorni fa.

I bianconeri puntano ad essere protagonisti anche di quello dell’estate 2022, considerato che nei piani c’è un ulteriore rafforzamento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

A tal proposito sembra esserci grande fiducia per quello che sarebbe un grande colpo a zero. Grande colpo con l’asterisco dati i tanti problemi fisici che questo calciatore ha passato negli ultimi due anni. Stiamo infatti parlando di Ousmane Dembele.

Sondaggio Telegram: Dembele il prossimo colpo della Juventus

Come si vede nello screen in basso, il 38% di coloro i quali hanno risposto al sondaggio Telegram di Calciomercato.it lo dà alla Juventus alla fine di questa stagione. A zero, ovviamente, poiché il francese non è intenzionato a rinnovare col Barcellona. Con i blaugrana la rottura è totale.

L’affare Juventus-Dembele batte quello Inter-Scamacca e Milan-Botman. Stravince invece su quello Inter-Frattesi, mentre il restante 2% è andato sull’opzione ‘Altro’.