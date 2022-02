Uno degli attaccanti più appetibili sul mercato in questo gennaio sarà protagonista nella prossima sessione di giugno, Juve vigile

Sebbene il tempo per chiudere le operazioni sia in entrata che in uscita sia terminato lo scorso 31 gennaio, il mercato non smette mai stare in movimento. Da qui al prossimo giugno, ad esempio, si parlerà parecchio dei tanti top player in giro per l’Europa che il prossimo giugno andranno in scadenza di contratto.

La Juventus, che nella finestra invernale è stata assoluta regina del mercato in entrata, con il colpo Dusan Vlahovic potrà affrontare con maggiore serenità il discorso rinnovo legato a Paulo Dybala. Le trattative, bruscamente interrotte nel mese di dicembre, torneranno nel vivo a partire da questo febbraio.

Ma la Joya argentina non è l’unica all’interno dello spogliatoio bianconero a non conoscere il suo futuro: anche Bernardeschi e Cuadrado non hanno ancora trovato l’accordo per prolungare il loro contratto con il club juventino e sulla carta potrebbero già accasarsi con altre società.

Calciomercato Juventus, il Barcellona usa il pugno duro con Dembélé

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per il prossimo giugno, neanche a dirlo, è proprio un papabile parametro zero. Ousmane Dembélé ha rotto definitivamente con il Barcellona dopo aver rifiutato un’ultima proposta per il rinnovo lo scorso dicembre. E il presidente Joan Laporta non ha perso occasione negli ultimi giorni per ribadire la sua grande delusione legata al comportamento del francese, a suo giudizio ritenuto inspiegabile.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Adama Traoré in questo pomeriggio, il numero uno del Barcellona ha però dato il meglio di sé, chiudendo anche ad un futuro impiego di Dembélé da qui al termine della stagione: “Alla fine decide l’allenatore chi gioca, ma penso che Xavi lavora per il presente e per il prossimo anno. Un calciatore che non vuole rinnovare e che non ci sarà l’anno prossimo, forse perché qualche club si sarà messo in contatto con lui, è difficile che giochi. Stiamo ricostruendo la squadra e gli agenti di Dembélé non hanno accettato l’offerta. Speriamo che si risolva tutto in favore degli interessi e che il calciatore non ne esca danneggiato”.

Laporta ha infine rincarato la dose, attaccante la scelta presa dal calciatore e dal suo entourage: “Sarà l’allenatore a decidere, ma conosce tutte le situazioni. Anche lui è sorpreso come noi che Dembélé non abbia accettato il rinnovo e questo Xavi lo terrà in conto. Se dobbiamo guardare a breve termine, la nostra opinione è che avrebbe dovuto rinnovare. E’ una situazione che va gestita, ma non abbiamo capito la posizione del calciatore”.

Antonio Siragusano