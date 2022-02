Derby con l’Inter appeso ad un filo | Milan, attesa per due titolari

Concluso il calciomercato, è tempo di pensare solamente al derby. La squadra rossonera si è ritrovata ieri a Milanello, dopo un giorno di riposo

Stefano Pioli ha chiaramente potuto contare sui calciatori italiani, che hanno affrontato lo stage a Coverciano. Era atteso, al rientro dall’Africa, dopo l’eliminazione della sua Costa d’Avorio, anche Franck Kessie. Ma come raccontato, per alcuni problemi logistici con il volo, non è riuscito a far ritorno in Italia in tempo. E’ atteso nella giornata di oggi.

Per il calciatore è rientrato l’allarme: dopo la contusione costale, che aveva fatto preoccupare tutto il mondo rossonero, ha svolto nuovi esami. L’esito della tac è stato negativo, nessuna lesione. Kessie così potrà giocare il derby, magari da trequartista, anche per limitare Marcelo Brozovic.

Milan, dubbio Ibrahimovic e Tomori

Chi rischia di non esserci sono Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. Per lo svedese, come scritto nei giorni scorsi, non ha riportato alcun danno al tendine d’Achille. Ma il dolore, causato dal campo duro di San Siro, continua ad esserci. Il difensore ha svolto una settimana di lavoro in palestra, al pari del centrale inglese, che sta cercando di mettercela tutta per tornare a disposizione dopo l’operazione al menisco. I due calciatori hanno lavorato anche domenica, nel giorno di riposo. Già da oggi in tarda mattinata, quando i rossoneri torneranno ad allenarsi, ne sapremo di più ma lo loro presenza è evidentemente in dubbio.