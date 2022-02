Milan, allenamento senza tre: il punto verso il derby

Milan, testa al derby contro l’Inter in programma sabato: la situazione a Milanello tra assenti ed infortunati

Arrivano aggiornamenti dall’ultimo allenamento di oggi del Milan. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata stamani a Milanello per preparare il derby contro l’Inter, in programma sabato alle 18. Sarà un match fondamentale che dirà se i rossoneri potranno davvero continuare a lottare per l scudetto.

Il tecnico ha dovuto ancora una volta fare a meno di Franck Kessie, che si sta recando a Milanello proprio in questi istanti. Il centrocampista, reduce dall’eliminazione in Coppa d’Africa della sua Costa d’Avorio con tanto di uscita per infortunio, si allenerà da solo, così da potersi aggregare alla squadra nella giornata di domani.

Passo in avanti importante anche per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, dopo aver lavorato in palestra negli ultimi giorni, ha svolto un personalizzato sul campo. Il rientro del calciatore inglese, dopo l’operazione al menisco, è sempre più vicino. I prossimi allenamenti diranno se potrà davvero esserci contro l’Inter. Molto dipenderà dalle sue sensazioni.

Milan, Ibra ancora in palestra

Sensazioni, che al momento, inducono alla prudenza su Ibrahimovic. Il calciatore – come raccolto dalla redazione – non è ancora uscito sul campo, lavorando anche oggi in palestra. Anche per lo svedese, alle prese con un dolore al tendine d’Achille, vale lo stesso discorso fatto per Tomori. Saranno i prossimi allenamenti a dire si ci sarà per il derby.