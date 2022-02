Spartiacque Champions, l’intreccio che riporta Zidane in panchina

La Champions potrebbe portare ad un ribaltone in panchina: pronto Zinedine Zidane in un intreccio che coinvolge un altro club

Archiviato il mese di calciomercato, non senza colpi di scena, è il campo a riprendersi la scena. I campioni sono pronti ad entrare nella fase decisiva, mentre le competizioni internazionali ripartiranno con le gare ad eliminazione diretta.

Proprio la Champions potrebbe diventare lo spartiacque per i club più importanti d’Europa: fallire l’appuntamento europeo significherebbe rimettere in discussione tutto il progetto, partendo – come è prassi in questi casi – dall’allenatore. Anzi, secondo quanto riferisce ‘The Sun’, proprio l’eliminazione dalla Champions League potrebbe portare all’esonero immediato con l’arrivo in panchina di Zidane. La squadra coinvolta è il Paris Saint-Germain con Pochettino che sarebbe tornato in discussione dopo l’eliminazione in coppa ad opera del Nizza.

Primi nettamente in Ligue 1, i parigini sono attesi dalla doppia sfida contro il Real Madrid. Uscire dalla principale competizione internazionale per Pochettino potrebbe essere il preludio dell’esonero: al suo posto verrebbe chiamato immediatamente proprio l’ex tecnico delle ‘merengues’ ma l’intreccio non finirebbe qui.

Calciomercato, il Psg torna a pensare a Zidane

Se il Psg ha pronta la carta Zidane in caso di eliminazione dalla Champions League, per Pochettino ci sarebbe subito la possibilità di trovare un nuovo incarico. E’ il Manchester United che pensa a lui per sostituire Rangnick, chiamato a guidare i ‘Red Devils’ soltanto fino al termine della stagione, anche se i dirigenti stanno riflettendo in maniera approfondita sul tecnico tedesco e sulla sua eventuale riconferma.

In questo scenario viene proiettato il possibile intreccio che coinvolgerebbe Zidane e Pochettino con Psg e United che cambierebbero a stagione in corso guida tecnica.