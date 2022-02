Calciomercato Milan, asse caldissimo | Doppio colpo a giugno

Il Milan ha chiuso il calciomercato con la sola operazione Lazetic in entrata. L’asse in Francia potrebbe portare due colpi a giugno

Il Milan guarda al futuro, per forza di cose. Sguardo ben puntato in alto e senza ripensamenti, che su quello bisogna lavorare per costruire le squadre, quelle fatte bene e durature nel tempo. Soprattutto quando i fondi sono limitati.

E così i rossoneri hanno messo a disposizione di Stefano Pioli un talento come Marko Lazetic, di cui sentiremo parlare in futuro molto più che nel presente, sorprese permettendo. E basta così. Nonostante Inter e soprattutto Juventus abbiano spinto forte in questa fredda (solo nel clima) sessione di gennaio e con una corsa scudetto da alimentare, a partire dal derby. Le impellenze economiche hanno avuto la meglio anche sulle esigenze del campo, un nuovo difensore, per sostituire Simon Kjaer e con una retroguardia corta negli uomini. Se ne riparlerà a giugno e con un altro talento pronto a conquistare le attenzioni dei dirigenti del Diavolo. E pare non sia il solo.

Calciomercato Milan, asse con la Francia caldissimo per Maldini

Dalla Francia il Milan già aveva pescato un portiere importante e di prospettiva come Mike Maignan. Paolo Maldini torna a guardare in casa Lille e questa volta per sferrare un paio di attacchi decisivi, senza andare a vuoto. E torniamo al discorso difensore con Sven Botman che rappresenta un’opzione sempre più concreta per la retroguardia rossonera. Il centrale aveva già accettato l’ipotesi Milan, ma il Lille (con cui i rapporti sono ottimi) non ha ceduto il ragazzo. Non è l’unica di ipotesi, come riporta ‘TuttoSport’, perché anche la pista Renato Sanches, di cui tanto si è parlato nelle ultime ore prima del gong finale, potrebbe tornare buona per giugno.