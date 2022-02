Juventus, super colpo a zero per l’attacco | Non giocherà più

Le ultime novità sul futuro dell’attaccante. Parla il presidente del club: il suo addio è praticamente certo. Juventus alla finestra

Continua ad essere molto ingarbugliata la situazione legata a Ousmane Dembele. L’attaccante francese sembrava in procinto di lasciare il Barcellona già durante l’ultima sessione di calciomercato, appena terminata, ma così non è stato.

Nelle ultime ore in Spagna hanno addirittura parlato di una possibile rescissione contrattuale. E’ evidente che in casa blaugrana il clima è davvero teso. Il club del presidente Laporta è consapevole di star per perdere un calciatore importante, su cui si è investito parecchi soldi, a zero.

L’addio tra Dembele e il Barcellona, infatti, appare inevitabile. I catalani ci hanno provato a convincere l’ex Borussia Dortmund a rimanere in Spagna ma gli ultimi tentativi sono stati rispediti al mittente. Il rischio che Dembele viva da separato in casa è davvero altissimo.

E a sentire le dichiarazioni del presidente Laporta, l’attaccante potrebbe davvero non giocare più con il Barcellona: “Non ha voluto accettare nessuna delle proposte che gli sono state fatte. Il suo agente non ha risposto”, ha ammesso il numero uno del Barcellona, che poi ha anche aggiunto: “Non si capisce quale sia la sua posizione. Siamo sorpresi che Dembele non abbia accettato la proposta dell’Inghilterra. Non ha senso che sia rimasto, non fa bene né a lui né a noi”.

Calciomercato Juventus, bianconeri alla finestra per Dembele

Non è un segreto che Dembele sia uno dei profili che più interessano la Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Più volte, in Spagna, hanno dato il club bianconero in pole per il tesseramento dell’esterno francese. Un profilo importante che potrebbe andare a riempire il vuoto, che lascerebbe Paulo Dybala, in caso di mancato accordo. Non è da escludere che la società a cui faccia riferimento Laporta sia proprio la Juventus ma ci sono almeno altre due piste da tenere d’occhio. Il Psg sarebbe, infatti, la destinazione preferita del francese. Può davvero rappresentare il dopo Mbappe, pronto a fare il percorso inverso e volare in Spagna per giocare con il Real Madrid. Sullo sfondo resta anche il Manchester United, altra squadra a cui è stato accostato con forza nell’ultimo periodo.